「基隆絕沛」志工與反罷免民眾互相錄影 繞小圓圈宛如武林高手過招

推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的民團「基隆絕沛」，今天（29日）下午到仁二路公車循環站透過麥克風與民眾互動發面紙；不料，一位婦女不滿與「基隆絕沛」志工拿手機互相錄影蒐證。（記者俞肇福攝）

2025/06/29 16:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央選舉委員會確定7月26日為中國國民黨立委罷免投票日，大罷免進入第3階段投票。推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的民團「基隆絕沛」，今天（29日）下午到仁二路公車循環站透過麥克風與民眾互動發面紙，呼籲民眾出來投同意票罷免，引來支持林沛祥的民眾不滿，雙方隔空交火，還有婦女拿起手機錄影，「基隆絕沛」志工也反錄影，錄影大約15秒後，婦女要搭的公車進站，婦女轉身掉頭衝上車，沒有衝突發生。

「基隆絕沛」提案領銜人陳青逸表示，今天早上分別到七堵區南興市場、安樂區安樂市場，下午轉往公車循環站的廣場發面紙，透過麥克風宣揚呼籲民眾7月26日出來投票；多數民眾均十分理性，在安樂市場時因為天氣越來越熱，有熱情支持者主動買飲料，要志工多喝水以免中暑，讓志工頗為感動。

請繼續往下閱讀...

不料，陳青逸在向記者描述過程時，前方20公尺處，聽到候車亭有民眾在跟志工隔空爭辯，「基隆絕沛」志工、網紅皮筋兒透過麥克風說「前民政處長張淵翔已經向檢方認罪，透過登入戶政系統查詢民眾資料，是為了寫罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪的連署……」，一旁支持林沛祥的民眾則反擊說「張淵翔是張淵翔」、「林沛祥是林沛祥」等字語。

還有一位婦女則拿起手中的手機，走到陳青逸面前當眾錄影，陳青逸也不甘示弱予以反蒐證錄影，雙方各自拿著手機展開錄影蒐證，「基隆絕沛」另位男性志工也加入錄影行列，形成「基隆絕沛」2位男志工拿手機對上了那位婦女，3個人持續繞小圓圈宛若武林高手過招對峙的畫面，讓現場民眾看得是丈二摸不著金剛，還有人掩不住偷笑「這是武俠連續劇高手過招嗎？」太好笑了。

網紅皮筋兒說，「各位鄉親，無論你是基於甚麼樣的理由，我們都要行使憲法賦予我們的罷免投票權利，罷免不適任的立委，為了我們的下一代，守護民主守護台灣，請大家7月26日一定要出來投票！」

推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的民團「基隆絕沛」，今天（29日）下午到仁二路公車循環站透過麥克風與民眾互動發面紙；不料，一位婦女不滿與「基隆絕沛」志工拿手機互相錄影蒐證。（記者俞肇福攝）

推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的民團「基隆絕沛」，今天（29日）下午到公車循環站發面紙，不料，一位婦女不滿與「基隆絕沛」志工拿手機互相錄影蒐證；當公車駛進站時，錄影的婦人轉身離開趕搭車，結束短暫的對峙錄影。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法