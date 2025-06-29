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    民進黨：支持國民黨「不同意罷免」 就是挺抄襲、挺造假

    民進黨昨召開全國黨代表大會，總統賴清德表示，國內政局最大挑戰所在是立法院，過半數的在野聯盟影響政府運作與國家進步發展。（記者田裕華攝）

    民進黨昨召開全國黨代表大會，總統賴清德表示，國內政局最大挑戰所在是立法院，過半數的在野聯盟影響政府運作與國家進步發展。（記者田裕華攝）

    2025/06/29 15:31

    〔記者陳昀／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德昨在全代會表示，公民自主發起大罷免，「民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」，遭在野黨質疑製造對立；民進黨今痛斥，國民黨自己作弊失敗，現在開始用力宣傳「不同意罷免」，請問國民黨拿什麼臉，要求公民挺你們的不同意？支持國民黨「不同意罷免」訴求，就是挺抄襲、挺造假。

    民進黨指出，當民進黨宣示要「與公民同行，一起承擔守護國家的責任」時，從國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜到民眾黨主席黃國昌都急著跳腳，破口大罵這是「製造對立」，朱立倫還說「難道反罷免不是公民嗎？」

    民進黨表示，任何的民意，民進黨當然都尊重。但國民黨的政治人物們要不要先拿鏡子照照自己，國民黨口中的「反罷免」，事實上是「從來不知道自我檢討」，更「報復式惡罷」民進黨立委、議員。結果所有的報復，都因為抄襲、造假、死亡連署而沒有得逞。面對基層幹部紛紛被羈押、被起訴的事實，朱立倫卻裝死到底。

    民進黨反問，國民黨自己作弊失敗，現在開始用力宣傳「不同意罷免」，請問國民黨拿什麼臉，要求公民挺你們的不同意？是要公民跟你們一起挺抄襲、挺造假、挺違法嗎？

    民進黨表示，反民主又不知悔改的國民黨，該罷！為了台灣、為了民主，大家都該站出來，同意罷免國民黨立委，朱立倫領導的國民黨就是抄襲黨、造假黨，支持國民黨「不同意罷免」訴求，就是挺抄襲、挺造假；藍營縣市長盧秀燕、蔣萬安、侯友宜、張善政，如果不敢反對公然違法作弊的國民黨中央，也是在挺抄襲、挺造假。

    民進黨強調，大規模抄名冊、偽造罷免連署，不但是違法行為，更完完全全是在破壞民主制度、踐踏公民意志，根據台中地檢署起訴書，國民黨是有「教學中心」的，下指令要求用「不同顏色的筆」抄寫、刻意用「不同筆跡」穿插偽簽，更「避免抄寫80歲以上黨員的資料」等，如此罪證確鑿，基層幹部已一一認罪，整個國民黨中央還在裝沒事嗎？

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