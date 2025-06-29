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    賴苡任緊盯宣講！ 吳思瑤舉1事示警：諷刺的只會是他自己

    吳思瑤提醒賴苡任，若他持續地出現在她宣講的場合，最後傷害、得罪的會是公民罷團，因為這些罷團才是一張一張連署書，一筆一劃徵取台灣真實民意投入的大罷免。（記者方賓照攝）

    吳思瑤提醒賴苡任，若他持續地出現在她宣講的場合，最後傷害、得罪的會是公民罷團，因為這些罷團才是一張一張連署書，一筆一劃徵取台灣真實民意投入的大罷免。（記者方賓照攝）

    2025/06/29 16:18

    〔記者劉詠韻／台北報導〕民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨現身西門町，為大罷免站台宣講，未料罷免吳思瑤召集人的賴苡任也現身人群，並在臉書曬出他與吳的合照發文諷刺。對此，吳思瑤今回應，這些罷團才是透過一張一張連署書、一筆一劃徵取台灣真實民意而投入的大罷免，「賴苡任若持續出現在宣講場合，諷刺的只會是他自己。」

    吳思瑤今合體罷免藍委王鴻薇「山除薇害」在武昌市場掃街，受訪時被問及相關問題時表示，西門町有眾多餐廳，賴苡任卻特別巧合地在她要宣講的地方用餐，對此感歎「十分意外」。吳續指，賴苡任作為中國國民黨偽造連署的主使者、主要召集人，是一名違反台灣法紀的犯罪者，因此也習慣被他如影隨形地跟騷、盯梢，而她身為公眾人物無所畏懼。

    不過，吳思瑤提醒賴苡任，若他持續地出現在她宣講的場合，最後傷害、得罪的會是公民罷團，因為這些罷團才是一張一張連署書，一筆一劃徵取台灣真實民意投入的大罷免、大成功。

    「反觀賴苡任這種用百分之94的造假文書，來盜用台灣民意，他出現在任何公民罷團的場合當中，諷刺的是他自己。」吳思瑤說，讓人難以容忍的會是賴苡任恬不知恥的行徑，並稱希望今天攜手罷團「山除薇害」深入市場的行動可以不再看見對方身影，也盼掃街一切順利。

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