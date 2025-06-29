台中大罷免最後一塊拼圖！ 罷免江啟臣補件3955份 達成率160％

中八罷團「一罷擊臣」順利補送件3955份連署。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/29 15:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕罷免台中市第8選區國民黨立委江啟臣的罷團「一罷擊臣」，今日下午赴台中市選委會補送件，依規須補件2465件，罷團送出3955份連署，補件達成率160%，罷團領銜人廖芝晏說，台中罷免6藍委最後一塊拼圖「拼好了」，「中8重生機會到了」，籲選民支持三階罷免投下同意罷免票，讓政治人物知道一言一行均應謹慎，人民隨時可把賦予民代的權力回收。

江啟臣則回應，他始終站在第一線，關心基層的聲音，把心力放在對的地方，把資源投入真正需要的人，是社會共同的責任，他也相信，每一位努力生活的人，都值得被看見、被支持。

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中八「一罷擊臣」志工10天來全力拚收件，下午赴台中市選委會完成補件送件，廖芝晏說，昨天（28日）有來自全國500名志工集結到中八區協助收件，眾志成城下，光昨天一天就收到逾千份連署，讓台中大罷免「最後一塊拼圖完成」，她感謝大家全力支持，否則中八沒辦法走到這一步，中八區原須補件2465件，今送出3955件，補送件達成率160%，「中八重生機會到了」，罷團激動高呼「同意罷免中八江啟臣」。

廖芝晏說，面對國民黨毀憲亂政、傾共毀台，罷免是公民的權利，大罷免行動更讓政治人物知道一言一行重要，否則人民隨時可把賦予的權利收回去，台中藍委包括中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中四廖偉翔、中五黃健豪及中六羅廷瑋、中八江啟臣等6席立委，全是關鍵，他們早就排好接班梯隊、佔好城池，等著配合中共侵略台灣，尤其江啟臣更是「西部的傅崐萁」，如今中八加入大罷免三階，全國共31區進入下一階段投票，盼民眾支持，「一個都不能逃走」，籲選民一起手牽手，在三階投票投下同意罷免票，大家一起守護得來不易的民主。

中八罷團「一罷擊臣」順利補送件。（記者蘇孟娟攝）

中八罷團「一罷擊臣」順利補送件3955份連署。（記者蘇孟娟攝）

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