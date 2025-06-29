「更大的民主」是什麼？ 黨政人士：賴總統「團結第三講」揭解答

賴清德總統今在新竹市獅子會感恩餐會發表「團結國家十講」中的第三講「憲政體制」。（總統府提供）

2025/06/29 14:55

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統曾說「民主的紛爭要用更大的民主來解決」，黨政人士指出，賴今天在「團結國家十講」第三講解析憲法的3個特質，何謂「更大的民主」？就是公民的力量，從野百合、野草莓、太陽花、青鳥，乃至於大罷免，總是在關鍵時刻有公民的力量挺身而出，透過直接民權，守護民主台灣以及下一代的未來。

賴清德「團結國家十講」第三講，從台灣歷經7次修憲過程，建構起以台灣為主體的民主共同意識，本應五院相互尊重、相互制衡，談到合法合憲的重要性，然而現在立法院屢屢違憲、通過爭議法案。過去從野百合、野草莓、太陽花、青鳥，乃至於大罷免，總是在關鍵時刻有公民的力量挺身而出，守護民主台灣以及下一代的未來，這些民間公民力量在關鍵時刻回覆國家秩序，既是台灣民主運動，也是一場場守護國家運動，決定著台灣未來方向。

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黨政人士分析，賴總統在「第三講」解析了憲法的三個特質，首先，憲法擁有核心四原則，無法靠多數就推翻，包括保證人民權利與權力分立制衡原則；第二，中華民國憲法並非三權分立，而是五權分立，五院應相互尊重、相互制衡，總統循此論述現今立法院亂象，以及政院不得不在窒礙難行下提覆議或釋憲的為難；第三，憲法賦予人民選舉、罷免、創制、複決之直接民主力，公民運動引領台灣未來。

黨政人士說明，賴總統認為，2000年3月24日的大法官釋字第499號，雖然旨在解釋1999年第五次修憲違憲，但同時也揭示憲法的重要本質及四項核心原則：民主共和國原則、國民主權原則、保障人民權利、權力分立與制衡原則，這四項核心原則共同形成的「自由民主憲政秩序」，正是憲法賴以存在的規範基礎。

黨政人士表示，賴總統強調台灣是「五權憲法」體制，五院要互相尊重，憲法第53條，行政院國家最高行政機關，所有行政的事情通通歸行政院負責，並提及立法院調查權逾越其法律案、預算案的憲法職權範圍，國會擴權被宣告違憲，以及立法院修正「財政收支劃分法」、「憲法訴訟法」、「公職人員選舉罷免法」、「警察人員人事條例」等造成的爭議與人民權益受損。

賴清德提到，國會通案統刪「114年度中央政府總預算」要求行政院自行刪減636億餘元，儘管行政院依憲法提出覆議，立法院卻未把握修正改過之機。他也依憲法賦予總統的權責，召集五院會商國政，明確憲政分際，共同尋找解決問題之道，可惜韓院長當時提議追加減預算後來遭到國民黨反對。

黨政人士強調，賴總統也特別提及憲法第17條賦予人民選舉、罷免、創制及複決的權利，是要透過直接民權，彌補間接民權代議士制度的不足，也是再度強調，當發生五院失調、立院亂象時候，憲法賦予公民權利可以行使直接民權。台灣一路走來公民力量也每每在關鍵時刻發揮強大影響力。

黨政人士表示，賴總統演講中引述諾貝爾和平獎得主珍·亞當斯（Laura Jane Addams）名言「醫治民主之弊，唯有更民主」，也就是民主的紛爭，要用更大的民主來解決。何謂更大的民主？就是公民的力量，過去從野百合、野草莓、太陽花、青鳥，乃至於大罷免，總是在關鍵時刻有公民的力量挺身而出，透過直接民權，守護民主台灣以及下一代的未來。

賴清德總統今在新竹市獅子會感恩餐會發表「團結國家十講」中的第三講「憲政體制」。（總統府提供）

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