廖先翔笑中國密謀衝撞蕭美琴失敗「有點遜」 卓冠廷：罷掉剛好而已

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷批評，當國家副元首陷入危險時拿出嘻嘻哈哈的態度，難道還讓他們代表台灣人嗎?罷掉剛好而已。（資料照）

2025/06/29 15:14

〔記者陳奕劭／新北報導〕副總統蕭美琴去年當選後，3月出訪捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇，引發台灣與全世界關注，但立委廖先翔卻稱，中國沒撞到有點遜。對此民進黨發言人、新北市議員卓冠廷批評，當國家副元首陷入危險時拿出嘻嘻哈哈的態度，難道還讓他們代表台灣人嗎？罷掉剛好而已。

卓冠廷在臉書發文表示，當國家副元首陷入危險時，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）表示，這是非常不當的行為，他認為不可接受；美國眾議院「中國問題特別委員會」發文指出，此舉突顯了中共跨國鎮壓行動的威脅日漸增長。

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他指出，美國眾議院「外交委員會」發文說，這就是中共赤裸裸的犯罪行徑，毫無掩飾地展示在世界眼前。這不是外交，這是脅迫；對中政策跨國議會聯盟（IPAC）聲明，中國策動暴力將構成國家恐怖主義，已跨越底線。但廖先翔對此反應是「就算新聞是真的」、「中國有點遜，怎麼沒撞到」；徐巧芯則要求捷克方應該要把這件事情查個水落石出。

卓冠廷批評，當國際齊聲譴責中共對副總統蕭美琴的危險監控，當立委對副元首陷入危險時竟拿出嘻嘻哈哈的態度，徐巧芯、廖先翔這兩個台灣的民意代表的態度，還要讓他們代表台灣人嗎？罷掉這種人剛好而已。

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