為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    廖先翔笑中國密謀衝撞蕭美琴失敗「有點遜」 卓冠廷：罷掉剛好而已

    民進黨發言人、新北市議員卓冠廷批評，當國家副元首陷入危險時拿出嘻嘻哈哈的態度，難道還讓他們代表台灣人嗎?罷掉剛好而已。（資料照）

    民進黨發言人、新北市議員卓冠廷批評，當國家副元首陷入危險時拿出嘻嘻哈哈的態度，難道還讓他們代表台灣人嗎?罷掉剛好而已。（資料照）

    2025/06/29 15:14

    〔記者陳奕劭／新北報導〕副總統蕭美琴去年當選後，3月出訪捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇，引發台灣與全世界關注，但立委廖先翔卻稱，中國沒撞到有點遜。對此民進黨發言人、新北市議員卓冠廷批評，當國家副元首陷入危險時拿出嘻嘻哈哈的態度，難道還讓他們代表台灣人嗎？罷掉剛好而已。

    卓冠廷在臉書發文表示，當國家副元首陷入危險時，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）表示，這是非常不當的行為，他認為不可接受；美國眾議院「中國問題特別委員會」發文指出，此舉突顯了中共跨國鎮壓行動的威脅日漸增長。

    他指出，美國眾議院「外交委員會」發文說，這就是中共赤裸裸的犯罪行徑，毫無掩飾地展示在世界眼前。這不是外交，這是脅迫；對中政策跨國議會聯盟（IPAC）聲明，中國策動暴力將構成國家恐怖主義，已跨越底線。但廖先翔對此反應是「就算新聞是真的」、「中國有點遜，怎麼沒撞到」；徐巧芯則要求捷克方應該要把這件事情查個水落石出。

    卓冠廷批評，當國際齊聲譴責中共對副總統蕭美琴的危險監控，當立委對副元首陷入危險時竟拿出嘻嘻哈哈的態度，徐巧芯、廖先翔這兩個台灣的民意代表的態度，還要讓他們代表台灣人嗎？罷掉這種人剛好而已。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播