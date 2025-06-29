6業者輸入蘇丹紅辣椒粉 監院糾正食藥署

監察院。（資料照）

2025/06/29 14:47

〔記者林哲遠／台北報導〕民國111至113年2月間，6家食品業者自境外輸入28批、共28萬餘公斤含蘇丹色素之辣椒粉至國內，經民眾檢舉，追查後才發現問題嚴重，影響民眾健康安全甚鉅。監察院於6月18日通過2位監委田秋堇、蔡崇義提案指，食藥署有失邊境把關之責，通過糾正食藥署。

監委指出，113年1月間雲林縣政府接獲民眾舉報，濟○公司之紅辣椒粉、黑胡椒顆粒含工業用蘇丹紅，經追查源頭係新北市保○公司自中國進口之紅辣椒原料，含致癌性之工業用染料蘇丹色素，且濟○公司等多家下游業者，已將該等紅辣椒原料用於調味料、豬肉乾等多種食品中，並於各賣場通路販售，引發食安風暴。

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監委調查發現，112年以前，食藥署雖陸續接獲香港、新加坡等關於食品添加蘇丹色素之國際警訊，雖有因應，仍未能有效阻斷，本案28批含蘇丹色素之辣椒粉原料，均未能於邊境攔截，其中24批未抽中，經書面審查即輸入國內；另3批雖抽中須進行檢驗，但僅檢驗農藥殘留或重金屬，並未檢驗蘇丹色素；1批雖有抽中查驗蘇丹色素，惟檢驗結果低於定量極限，致28批辣椒粉，均取得食藥署輸入許可通知，輸入台灣、售予下游加工業者，顯見食藥署邊境風險核判及相關查驗措施猶有不足。

監委調查亦發現，目前食藥署採風險核判方式辦理輸入食品查驗，依「食品及相關產品輸入查驗辦法」規定，建立「5批3倍量」機制，如查獲業者輸入違規產品，則會調升查驗頻率，待報驗人連續輸入5批符合規定之產品，且數量達不合格產品之3倍，方調降查驗頻率。業者亦均知悉此規定，不肖業者於遭查獲輸入違規產品後，刻意以合規產品連續5次輸入我國，經調降抽中查驗機率後，再輸入問題產品，以規避邊境查驗。

此外，關於經邊境查驗違規的產品，依「食品及相關產品輸入查驗辦法」規定，除法令另有規定外，應由報驗義務人辦理退運或銷毀，業者因此有選擇空間，不肖業者可將違規產品先行退運，改以其他公司名義，再行輸入違規產品至國內。

監委表示，本案即發現有不肖業者藉由設立多間公司，輪流輸入違法食品，因邊境查驗時僅以「報驗義務人」作為邊境查驗風險核判之對象，故相關單位均未能及時發現本案業者違法情事。目前食藥署已規定，若驗出蘇丹紅一律銷毀，但其他違規食品，仍由業者選擇退運或銷毀。

監委要求，食藥署及商發署應確實暢通橫向聯繫管道，尤其商發署不應以辦理商業登記業務為限，亦應與食藥署共同滾動調整建置高風險業者預警名單，並落實商工登記公示資料之警示註記。以上本案發現業者的各種違法態樣，可見目前邊境查驗制度存有諸多漏洞，亟待主管機關檢討改善。

監委強調，本調查案亦發現業者「自主管理」有關查核與法規面缺失，第一，查核方面的缺失：食安法雖已明確課予食品業者「訂定監測計畫」及「自主檢驗」之責任，然本案案關業者並未將「蘇丹色素」納為辣椒（粉）之風險檢驗項目；食藥署並無查核機制，且針對計畫內容細節、危害分析管制點、風險檢驗項目等事項，並未有較細緻之規範及作業指引，以致食品業者自訂之監測計畫及檢驗報告，難以真實反映潛藏食安風險，有失自主管理之目的。

第二，法律方面的缺失，監委說明，本案相關業者自中國輸入摻有蘇丹色素之辣椒粉原料，竟於「食品追溯追蹤系統」登載不實下游業者資訊，妨礙違法產品後續流向之追查，然主管機關針對本案登載不實之業者共4家、7件次不法行為，均僅以「食安法」相關規定裁處3至300萬元不等之行政罰鍰，並未曾依「刑法」偽造文書罪責移送檢調偵辦情形，導致業者面對可得暴利心存僥倖，甚至變相將罰鍰視為「成本」，嚇阻力道著實有限。

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