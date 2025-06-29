欣賞「唱臺中的歌」音樂會 林佳龍：盼國際友人透過音樂認識台灣

外交部長林佳龍28日下午與夫人廖婉如一同出席在國家兩廳院舉辦的「唱臺中的歌，唱咱臺中ê歌」音樂會，欣賞由台中藝術家室內合唱團演出的13首詩歌作品。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/06/29 14:38

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（28）日下午與夫人廖婉如一同出席在國家兩廳院舉辦的「唱臺中的歌，唱咱臺中ê歌」音樂會，欣賞由台中藝術家室內合唱團演出的13首詩歌作品。林佳龍指出，音樂會靈感源自他在台中市長任內文化局策劃出版的《行走的詩——獻給台中的五十首地景詩》，他肯定合唱團以詩入樂，將城市地景轉化為動人樂章，並期待未來能讓更多國際友人透過音樂認識台灣。

林佳龍透過臉書指出，日前他接到台中藝術家室內合唱團成員王禎捎來一封字跡娟秀的手寫信，信中提及他與音樂會的淵源，原來可追溯至林佳龍擔任台中市長任內，當時由時任文化局長、著名詩人路寒袖發起「一景一詩人」計畫，邀請50位詩人為台中50處具代表性的地景創作詩作，包括摘星山莊、彩虹村、麗水漁港、台中放送局等，最終彙編為詩集《行走的詩——獻給台中的五十首地景詩》，於2016年出版。

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林佳龍表示，台中藝術家室內合唱團創辦人莊璧華博士是土生土長的台中人，以深厚的音樂素養與文化使命感，短短幾年間便帶領合唱團躋身國內一流團隊之列，莊璧華在閱讀《行走的詩》詩集後產生創作靈感，並在路寒袖鼓勵下，決定讓詩句乘著音符的翅膀，帶著台中的地景悠揚的飛躍起來，合唱團自2023年起邀請多位作曲家為5首詩作譜曲，今年更擴大製作，將8首新作與前作構成本次演出的13首合唱作品，在鋼琴家曾婉蓉的伴奏下演出。林佳龍說，合唱團精湛的演繹，深深勾起他們內心對這片土地的深厚情感。

林佳龍提及，音樂會透過詩與音樂，將城市的百年記憶用溫柔與樂聲保留下來，他也感到非常的榮幸與開心可以參與其中，更期待未來這些動人的歌曲能被更多人傳唱，透過音樂來認識台中的歷史文化。

林佳龍也強調，文化是百年事業，雖不求立竿見影，卻值得不斷投入耕耘，即使最初只是涓涓細流，但在眾人齊心之下，終將匯聚成大河；合唱團明年預計赴德國演出，他期待這些乘載著台中記憶的音符也能遠播歐洲，吸引更多歐洲朋友親自走訪台灣、探索台中這座美麗的城市，外交部也一定會全力支持。

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