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    賴總統：要醫民主之弊唯有更民主 就是公民的直接民權

    賴總統說，要醫民主之弊，唯有更民主，那就是公民的直接民權。（記者蔡彰盛攝）

    賴總統說，要醫民主之弊，唯有更民主，那就是公民的直接民權。（記者蔡彰盛攝）

    2025/06/29 14:33

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕賴總統今在新竹市發表「團結國家十講」中的第三講「憲政體制」時，提到要醫治民主之弊，唯有更民主，而更大的民主除了憲法法庭的判決外，還有公民的直接民權，每次在國家危急的時候，或國家有需要的時候，這股珍貴的力量就會出現。

    他說，目前立院的情況屬於民主問題，只有更民主，才能辦法解決，讓國家繼續進步，他引述諾貝爾和平獎得主勞拉珍亞當斯所說「醫治民主之弊，唯有更民主」，然而什麼是更大的民主？

    他認為，首先是憲法法庭的判決，在憲政體制內運作，經由憲法法庭的判決，進一步鞏固憲政體制，讓立法院知道其權限在哪裡，其他院的權限在哪，經一次次憲法判決，各院彼此互動相互尊重相互制衡會更明確，我國的憲政體制會更鞏固。

    另一個就是公民的直接民權，深化民主，一起匯聚更大的力量，守護民主台灣，守護下一個世代的未來。

    他說大家應該有同樣的感受，台灣社會潛藏著一股非常珍貴的力量，每次在國家危急的時候，或國家有需要的時候，這股珍貴的力量就會出現，那就是公民力量。

    他說1990年野百合學運推動台灣民主發展，2008年野草莓運動抗議海協會會長陳雲林訪台，當時他所到之處中華民國國旗要拆掉，代表國家的總統自稱區長，不敢自稱總統，引起學生抗議、社會反彈。

    2014年太陽花學運反對海峽兩岸服務貿易協定，要求民主程序，也擔心服貿協定一旦開放，中國服務業包括理髮業、雜貨店，各行各業都可以來台灣開店，只要600萬就可以員工與家人一起過來，擔心對台灣社會衝擊太大，所以有太陽花學運。

    2024年青鳥行動、2025大罷免行動目的是在恢復國家秩序，阻止共產黨併吞，守護國家，很多參加這些公民運動者都是上班族學生家庭主婦，自動自發，這些力量，沒有政黨有辦法主導也沒有政黨有辦法阻止，大家都是為了國家的安危站出來，根據憲法賦予的直接民權，他認為這是深化台灣民主的運動、守護國家的運動，同時也會決定未來國家發展的方向。

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