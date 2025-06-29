賴總統第三講「憲政體制」 國民黨團：論述充滿雙標、自我矛盾

立法院國民黨團。（圖由立法院國民黨團提供）

2025/06/29 13:57

〔記者林欣漢／台北報導〕賴清德總統今（29）日發表「團結國家十講」中的第三講「憲政體制」，立法院國民黨團表示，賴清德連台灣人曾參與中華民國「五五憲草」的制定過程都可以搞錯，其他的論述更是到處充滿雙標、自我矛盾，這樣的國家領導人，台灣人還要忍受他多久？賴清德不斷秀下限的此時此刻，只有守住國會監督政府的關鍵力量，才能捍衛中華民國、捍衛台灣的民主價值。

國民黨團指出，今日賴清德主動提到，台灣人沒有參加中華民國的制憲過程，事實是當年台灣省共有18位各行各業的代表出席制憲。總統、總統府現在連GOOGLE的能力都沒有了嗎？還是賴清德要故意說謊，只為假造中華民國1949年前未實質統治台灣？如果總統為了意識型態、大惡罷公開說謊，這是何等嚴重的問題，賴清德應向國人說清楚講明白。

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國民黨團表示，賴清德又說「國會改革法案」違憲、「財政收支劃分法」修正弱化地方、「憲法訴訟法」、「公職人員選舉罷免法」、「警察人員人事條例」、中央政府總預算等修法不符社會期待，國民黨團只要問一句，國會改革法案、財政收支劃分、大法官獨立自主、罷免附身分證、維護警消權益是不是你自己及民進黨過去長期的政治主張，為何你賴清德一執政，這些主張全部被行政院鄙棄，甚至發動覆議及釋憲？原因只有一個，這些修法都是在實質的監督政府、強化地方政府及民眾權益及自主權，民進黨無法再利用這些法律控制人民、剝削地方政府，無法讓賴清德再大權獨攬，賴清德當然反對。

國民黨團表示，賴清德還說，青鳥及發動大惡罷的公民團體都是公民自動自發舉動？請問，罷團、青鳥、民進黨黨公職常自爆，總統常與罷團領導人開會又是怎麼回事？而中選會為了大惡罷處處配合民進黨、配合柯建銘、為罷團開綠燈、大走法律漏洞，都是他們的自發性行為？誰是這些人的靠山，國人清清楚楚明明白白，就是你賴清德。

國民黨團批評，賴清德執政一年多來，只會雙標、說謊、製造對立、清算人民、監控人民，今日賴清德的言論，只突顯了賴清德的偽善及執政者的傲慢。台灣人民不要這樣分化台灣、監控人民的政府。全民更不希望民進黨主導、濫用政府資源的大惡罷破壞台灣的憲政體制及民主價值。

國民黨團強調，7月26日請勇敢的站出來投下「不同意罷免票」，給民進黨、賴清德一個教訓，告訴民進黨，人民要民主、人權、安定，不要濫權、貪污、鬥爭。這個聲音，必須被看見、被聽到，中華民國才有希望，台灣才有未來。

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