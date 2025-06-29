為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍喊反罷即對賴不信任？ 顏若芳轟國民黨混淆視聽「以A答B」

    台北市議員顏若芳於長春市場合體罷團催罷免同意票，針對藍營高喊反罷等同對賴清德投下不信任票；她批評國民黨混淆視聽、以A答B的方式鼓動選民投票。（圖擷取自顏若芳臉書）

    台北市議員顏若芳於長春市場合體罷團催罷免同意票，針對藍營高喊反罷等同對賴清德投下不信任票；她批評國民黨混淆視聽、以A答B的方式鼓動選民投票。（圖擷取自顏若芳臉書）

    2025/06/29 13:59

    〔記者劉詠韻／台北報導〕全國大罷免進入三階熱戰，新北市長侯友宜今會同王鴻薇現身謙和市場掃街呼籲民眾投下不同意罷免票，台北市議員顏若芳則於長春市場合體罷免團隊「山除薇害」全面催罷免同意票。針對總統賴清德昨指支持公民罷免行動，卻遭藍營喊支持不同意罷免，等同對賴清德投下不信任票；顏若芳反諷，國民黨混淆視聽、以A答B的方式鼓動選民投票，是一件很可笑的事。

    顏若芳先指出，無論是過去的野百合、太陽花學運或青鳥行動，民進黨一直以來持續與公民站在同一陣線。反觀國民黨這1年來，是否做過任何的福國利民，對守護台灣又起到什麼作用？她強調，民眾想聽的從來不是「投下不同意罷免票等於對賴清德的不信任」，且這完全是兩回事，若不同意罷免，理應列出做過福國利民的事情。

    「要是對執政黨不信任，大可以提倒閣或對總統提出罷免，而不是強調投下不同意是對賴清的不信任。」顏若芳批評，國民黨說不出來也就罷了，卻以混淆視聽、以A答B的方式鼓動選民投票，而她也相信台灣人是聰明的，深知應如何做出選擇。

    最後，顏若芳並直言，民進黨表示與公民同行不是輸不起，而是為了要守護國家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播