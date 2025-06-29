批王鴻薇等藍委密會王滬寧 林亮君：不忠不負責 用選票讓他們下台

台北市議員林亮君表示，藍委過去這一年頻繁的前往中國，跟中國政協主席、兩岸統一促進會會長王滬寧密會，面對民眾質疑到底談了什麼，至今沒有給國人交代？（記者田裕華攝）

2025/06/29 13:55

〔記者何玉華／台北報導〕台北市五名國民黨立委面臨罷免，其中台北市長蔣萬安本命區的中山、北松山區立委王鴻薇，連蔣萬安都認為「真的非常危險」，28日陪王鴻薇掃長春市場還遇民眾罵眾罵「我們納稅不是要養共匪的。」民進黨台北市議員林亮君今（29）日到濱江市場掃街宣傳投罷免同意票，受訪時表示，王鴻薇到中國跟統戰高層見面，至今未回應民眾質疑談了些什麼？若立委對國家不忠誠、對人民不負責，人民會用選票讓他們離開立委的位置。

林亮君今天與民進黨立委吳沛憶前進濱江市場掃街，林亮君說，現在距離7月26日投票日不到一個月，因此每週都會到各市場拜託，呼籲民眾出來投票，也希望全台有罷免的選區，民眾都要記得返鄉投票。

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林亮君也提到，這一屆立委上任至今，大家已經忍無可忍；「法案可以擋、預算可以刪，但是要講道理，不能不明究理」，也不能為了政黨的意識形態。還有立委過去這一年頻繁的前往中國，跟中國政協主席、兩岸統一促進會會長王滬寧密會，面對民眾質疑到底談了什麼，至今沒有給國人交代？

林亮君說，台灣只有一個，台灣人民希望守護自己的國家、自己的家鄉，所以不管是國防安全，或指涉這些立委到中國去跟統戰高層見面，到底談了什麼，人民有權知道，若這些立委不願意說明，對國家不忠誠，對人民不負責的話，人民自然會用手中的選票讓他們離開立委的位置。

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