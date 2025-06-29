獨家》中配小微維權遭控顛覆國家罪？ 官員：不是真的

6月28日凌晨，中配「小微」在貴州老家發布影片，控訴因向村委會討要補償款，遭到當地警方深夜電話騷擾和恐嚇。（翻攝抖音）

2025/06/29 13:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕因鼓吹武統遭廢止居留許可，已被強制出境的中配網紅「小微」，近日在中國貴州老家為爭取補償金拍片維權，卻爆出遭刑事拘留，甚至被控顛覆國家政權罪，遭貴州國安單位督辦。對此，知情官員受訪表示，「警情通報」不是真的！在中國檢舉村書記等地方官員，中共不會這樣就直接扣她顛覆國家。

本名趙嬋的小微遭台灣強制出境，今年4月返回貴州當農民後，在抖音分享農村生活，粉絲數只剩約7000人。她6月26日發布影片，控訴官周鎮新場村書記不作為，大嗆被水庫淹沒的補償金都沒拿到。

請繼續往下閱讀...

小微拍片控訴，「一毛錢都沒拿到過」，並當場拿手機拍攝進入村辦公室大聲理論，要求「一層一層查到底」。隔天凌晨小微開直播爆料說，深夜接獲派出所來電，對方口氣凶狠威脅她；小微痛陳自己是「一個三好農民」，合法維權竟遭打壓，並哀聲說，「我真的好害怕，嚇得我哭都哭不出來」。

近日網路更流傳一份銅仁市公安局的「警情通報」，內容提及「抖音網名『貴州小微遠嫁台灣省』博主，真實姓名趙嬋，貴州銅仁人，趙嬋在互聯網上，聯合外網反華人士，預謀串通抹黑，炒作編撰虛假事件，造成極其惡劣的影響。企圖顛覆國家政權罪、境外間諜罪，被公安機關刑拘，貴州國安部掛牌督導」。

據了解，這份「警情通報」疑似假造文件，因中國省級國安單位是「國安廳」，貴州並無國安部，且銅仁市公安局官網，也無公布該份通報。

對此，熟稔國安的官員表示，那份「警情通報」不是真的！小微回去貴州後，因貴州最近爆發洪災，小微只是質疑沒有拿到賠償金，中共不會這樣就直接扣她顛覆國家。

官員指出，中共是允許中國人民攻擊、批評地方官員的，當地方官員被舉報後，由中央處理地方官員，反而可凸顯中央的權威，但中共不允許人民批評中央的，所以應該不會有事。

他強調，不過，在地方上，地方層級官員可能找人用別的方法弄小微。像很多要去上訪的民眾，途中會被地方官員想辦法阻攔下來，但像小微這種要變成顛覆國家罪的，可能性非常低。

網路流傳一份銅仁市公安局的「警情通報」，內容提及「抖音網名『貴州小微遠嫁台灣省』博主，真實姓名趙嬋，貴州銅仁人，趙嬋在互聯網上，聯合外網反華人士，預謀串通抹黑，炒作編撰虛假事件，造成極其惡劣的影響。企圖顛覆國家政權罪、境外間諜罪，被公安機關刑拘，貴州國安部掛牌督導」。（圖翻攝網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法