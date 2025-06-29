團結國家十講》賴清德：中國不可能是中華民國的祖國

總統賴清德說，有藝人被迫說中國是祖國 ，但我們114年，中國才70年！不可能是祖國！（記者蔡彰盛攝）

2025/06/29 13:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕賴清德總統今（29）日在新竹市參加獅子會感恩餐會時，發表「團結國家十講」中的第三講「憲政體制」時，特別強調中國不是中華民國的祖國，中國沒有擁有台灣，很多藝人在中國謀生不易，會被壓迫去說中國就是祖國，這是不對的，中華民國已經114年了，中國才70年左右，中國不可能是中華民國的祖國，希望大家一定要認清。

他提到，台灣當前外在的威脅，舉21日當天為例，國軍偵獲共機12架次，其中逾越海峽中線侵入我海域8架次，共艦有六艘，持續在台灣周邊海域，每天都是這樣子。

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當前國安五大威脅，不只文攻武嚇，還有「對我國家主權威脅」，中國在國際社會宣傳是中國的一部分，滲透國軍間諜活動威脅，除了現役還有退役軍人，包括復康聯盟黨還有台灣軍政府，都是退役軍士官組成的武裝部隊。

賴清德舉例，還有「混淆國人認同威脅」，中華人民共和國不是中華民國的祖國，中華人民共和國沒有擁有台灣，不過中國每次利用機會刻意混淆國家認同，甚至很多藝人謀生不易，會被壓迫去說中華人民共和國就是祖國，這是不對的，我們很清楚中華民國已經114年了，中國才70年左右，中國不可能是中華民國的祖國，這個我們一定要認清。

他進一步說，台灣社會是善良的社會，中國每一次天災地變，台灣都捐款，台灣很樂意跟中國好好相處，但是中國利用台灣的善意交流的機會，進行統戰滲透，且中國藉「融合發展」吸引台商、台青，現在中國經濟出現問題，當然我們希望他們能順利過關，但是不應該刻意塑造可以幫助台灣年輕人、企業家可以去發展，希望大家能了解。

他強調，其實台灣這幾年總體經濟不錯，政府也與業界合作解決問題，讓台灣企業可以佈局全球、行銷全世界。

賴清德說，七大工業國領袖會議近幾年每次都發表公開宣言，反對武力改變台海現狀，因為台海穩定是世界安全與繁榮的必要元素，中國問題不是單純台灣問題，而是國際社會關注的問題，之前他召開國安高層會議，定位中國為境外敵對勢力，希望國人團結合作，身為總統他也是憲法的守護者，有責任維持憲法，期盼在憲法法庭的正常運作，與社會大眾高度參與之下，讓國家憲政體制回復正常，團結一致，守護台灣，這是他的責任，也是他的使命。

賴總統提到中國對我當前國安五大威脅，不只文攻武嚇，還有對我國家主權的威脅。（記者蔡彰盛攝）

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