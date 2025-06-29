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    蕭美琴出訪捷克遭中國計畫衝撞 多國外媒關注

    蕭美琴去年3月訪問捷克遭中國駐外武官跟蹤，蕭美琴對此感謝捷克當局確保她在訪問期間的安全，她不會因為中國的恐嚇而停止在國際社會為台灣利益發聲。（資料照）

    蕭美琴去年3月訪問捷克遭中國駐外武官跟蹤，蕭美琴對此感謝捷克當局確保她在訪問期間的安全，她不會因為中國的恐嚇而停止在國際社會為台灣利益發聲。（資料照）

    2025/06/29 13:07

    〔記者黃靖媗／台北報導〕副總統蕭美琴去年當選後，3月出訪捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇，不僅台灣國內關注，包含英國《衛報》、《路透》，以及《日本讀賣新聞》、《日本經濟新聞》、NHK等國際媒體皆關注此事並報導。

    《衛報》報導引述蕭美琴昨日的推特指出，蕭美琴感謝捷克當局確保她在訪問期間的安全，她不會因為中國的恐嚇而停止在國際社會為台灣利益發聲。

    《路透》報導也指出，在捷克軍情局稱中國外交官與特勤尾隨台灣副總統蕭美琴，並計畫在她訪問布拉格期間，對她進行實體的威脅後，蕭美琴說，她不會被中國嚇到。

    美國《新聞週刊》（Newsweek）也以「捷克情報部門揭露中國計畫襲擊台灣副總統當選人」為題報導此事。

    中國媒體《環球時報》則以「中國呼籲捷克勿被台獨勢力挑釁及操弄」為題，稱捷克允許蕭美琴等台獨強硬份子訪問，嚴重違反一中原則及對中國的政治承諾，是公然干涉中國內政，中方強烈不滿且反對。

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