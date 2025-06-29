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    黃國昌批中選會綠油油 吳沛憶籲尊重機關職權

    民進黨立委吳沛憶今（29）早受訪表示，罷免與反罷免方都希望中選會幫忙宣傳踴躍投票，但這是個人意願，還是要回歸尊重中選會的權責。（記者田裕華攝）

    民進黨立委吳沛憶今（29）早受訪表示，罷免與反罷免方都希望中選會幫忙宣傳踴躍投票，但這是個人意願，還是要回歸尊重中選會的權責。（記者田裕華攝）

    2025/06/29 13:14

    〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌批評中選會刪除「踴躍」投票的文字，質疑中選會現在一片「綠油油」，成為民進黨的打手；民進黨立委吳沛憶今（29）早與台北市議員林亮君到濱江市場掃街前受訪表示，罷免與反罷免方都希望中選會幫忙宣傳踴躍投票，但這是個人意願，還是要回歸尊重中選會的權責。

    新北市選委會提報罷免說明會要點中的「踴躍投票」，被中選會刪除「踴躍」兩字；黃國昌今早到新北市中和參加活動對此批評中選會，過去一段時間的表現，已經喪失獨立機關應有的性格，現在一片綠油油，成為民進黨的打手，連第一階段罷免投票7月26日，都是民進黨立法院黨團總召柯建銘宣布。

    民進黨立委吳沛憶今（29）早與台北市議員林亮君到濱江市場掃街前受訪表示，這段時間陪著志工在街頭掃街 站路口，他們也都很希望中選會可以幫忙宣傳726要踴躍出來投同意罷免；她認為，不管罷免方或反罷免方，都希望中選會幫忙宣傳踴躍罷免，但這是個人的想法，還是要回歸到中選會作為一個機關，尊重中選會的制度、執行。

    至於黃國昌批評「林右昌與賴清德唱雙簧」、「民進黨是雙標」；吳沛憶說，黃國昌很擅長轉移話題、焦點，這麼多國會通過的擴權法案、不適合的法案，至今沒有回答如何面對社會、團體的質疑。她強調，賴清德闡述得非常清楚，在民主的過程中，透過每一次的選票來凝結國人最大的共識，這就是台灣的精神，直斥黃國昌不需要一直就文字遊戲來轉移話題。而國民黨有那麼多的偽造連署；集體的組織犯罪，國民黨道歉了嗎？

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