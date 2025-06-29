批黃國昌主導法庭直播法案 吳沛憶籲好好面對民間質疑

民進黨立委吳沛憶表示，黃國昌應該好好面對民間對她主導功過的法庭直播法案的疑慮。（記者田裕華攝）

2025/06/29 13:00

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今（29）早到新北市中和發高麗菜時表示，總統賴清德上任一年來，執政成績空白，反而是在野黨幫人民推動很多過去民進黨承諾卻跳票的法案；民進黨立委吳沛憶早上到台北市濱江市場掃街前受訪反擊說，黃國昌主導通過的法庭直播，民間法界團體都反對、質疑，擔心倉促上路後會帶來實務上的困擾，以及隱私的擔憂，黃國昌應該好好面對民眾的質疑。

黃國昌今天批評賴清德執政成績一片空白，反而是在野黨幫忙通過過去民進黨承諾而跳票的法案，包括去年的財政收支劃分法、吹哨者保護法，到今年幫軍人加薪，還給勞工假期等。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委吳沛憶與台北市議員林亮君今（29）早到濱江市場掃街，宣傳726出門投同意罷免票；吳沛憶對黃國昌的說法表示，如果國民黨、民眾黨的合作跟聯手是在為人民負責、為人民的福祉著想，今天不可能看到來自全台各地逾120萬人站出來連署罷免國民黨立委；藍白聯手擺明就是活生生的算計，讓人民真的是看不下去藍白的聯手。

吳沛憶說，過去民進黨承諾的法庭直播司法改革，是交由司改國事會議來討論，這麼重大的事情一定要邀請法界，包括法官、檢察官、律師界，還有相關當事人、鑑定人，各方都要來參與討論。就是在召開司改國事會議之後，大家得出來結論，由憲法法庭先開始直播，這是非常明確且在網路上都有的公開資訊，也是民進黨完成承諾並已經在執行的事。

吳沛憶說，她實在不清楚黃國昌為什麼至今還在用扭曲、剪接、片段式的方式來顛倒事實；民進黨完成司法改革的承諾且已經在執行，但為什麼黃國昌對憲法法庭是如此的戲謔，不尊重，也完全不尊重憲法法庭所得出來的結論？

民進黨立委吳沛憶與台北市議員林亮君今（29）早到濱江市場掃街，宣傳7.26投同意罷免票。（記者田裕華攝）

民進黨立委吳沛憶與台北市議員林亮君今（29）早到濱江市場掃街，宣傳7.26投同意罷免票。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法