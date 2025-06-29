蔣萬安批民進黨詐騙！吳思瑤反酸「權力焦慮」：人設大翻轉

吳思瑤（後排中）今上午到武昌市場掃街，受到民眾熱情歡迎。（記者方賓照攝）

2025/06/29 13:02

〔記者劉詠韻／台北報導〕總統賴清德昨宣示將與發起罷免的公民同行，台北市長蔣萬安痛批賴清德已經不演，並指民進黨就是最大詐騙集團。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今反擊，蔣萬安最近基於權力焦慮而人設大翻轉，變成大家都不認識的蔣萬安，更喊話他請先針對國民黨詐騙全台灣民意這件事誠懇道歉，並強調最大詐騙，應當為中國國民黨。

吳思瑤今上午至台北武昌市場為罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」站台掃街，受訪時回應國民黨揚言反罷免，即為對賴總統的不信任，而蔣萬安更引伸民進黨才是詐騙集團。對此，吳反問，「誰是台灣最大的詐騙集團？蔣萬安講的應當是自家中國國民黨。」

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吳思瑤進一步指出，如今已有五個縣市出現造假連署，且經地檢署起訴，這些起訴內容涉及違法造假、違法亂紀，反觀民意盜用就已將近百人，「到底是誰詐騙盜用台灣民主、盜用台灣民意；蔣萬安說的，不就是自家中國國民黨嗎？」

吳思瑤續指，蔣萬安這段時間人設大翻轉，恐怕也是基於他自身的權力焦慮，假設台北市五席國民黨立委全部被罷免，顯然不利於蔣萬安角逐連任台北市長，於是蔣萬安近期搖身一變，變成大家都不認識的蔣萬安。

吳思瑤接著說，蔣萬安每天不管市政，只管政治攻擊，並呼籲蔣若要攻擊公民團體守護台灣的行動，請先就國民黨詐騙全台灣民意這件事致以誠懇道歉。

吳思瑤表示，蔣萬安最近基於權力焦慮而人設大翻轉，變成大家都不認識的蔣萬安，更喊話他請先就國民黨詐騙全台灣民意誠懇道歉。（記者方賓照攝）

吳思瑤今上午到武昌市場掃街，受到民眾熱情歡迎。（記者方賓照攝）

吳思瑤（中）至台北武昌市場為罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」站台掃街。（記者方賓照攝）

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