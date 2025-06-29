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    批中國做壞事藍營不敢吭聲 王定宇：大罷免「嘟嘟好」而已

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    2025/06/29 12:49

    〔記者謝君臨／台北報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，中國外交官密謀衝撞蕭座車進行恐嚇。民進黨立委王定宇表示，經捷克軍情局1年多的調查，赫然發現整起行動是中國政府設計好的一起「特工示威性行動」。王批評，中國做任何壞事，中國國民黨連一句話都不敢吭，還質疑調查釋出的時間點會傷害其罷免選情，簡直是荒謬可笑，台灣人民發動的大罷免真的是「嘟嘟好」而已。

    王定宇指出，所謂的「示威性行動」，是跟監時刻意製造碰撞及事端，「讓被跟的人清楚知道你被跟了，讓你產生恐懼」。透過闖紅燈衝撞車隊達到威嚇效果，這是中國政府原本要進行的計畫，所以這一切根本就不僅是跟監騷擾的意外，而是一個計畫性的攻擊行動。

    他批評，這不僅違反國際公約，也侵害捷克內政、侵害蕭美琴的人身安全，更是對台灣一票一票民選出來的副總統的直接攻擊，蔑視台灣整體民意。這樣的行動當然引起各界嘩然，現在已有2、30個國家的國會議員發起聯署譴責中國，台灣政府也要求中國政府必須道歉、說明。

    王定宇說，令人遺憾的是，台灣的在野黨中國國民黨，從頭到尾都沒有譴責中國這種傷害台灣民選副元首的行徑，完全沒有。中國做任何壞事，國民黨連一句話都不敢吭，甚至於有藍營人士還在質疑，該報告釋出的時間點，是不是外銷轉內銷、配合大罷免，在質疑捷克軍事情報局等，這很荒謬可笑。

    他說，國民黨人士難道認為，捷克軍情局連局長都出面證實，報導媒體也是捷克公信力第一名的媒體，「國民黨這種說法是在質疑捷克政府是民進黨的側翼？真的要鬧這種笑話，真的這樣想？甚至於有藍營人士說，這個媒體是謠言農場，證明了說這樣話的人，根本是信用掃地、毫無公信力可言。

    王定宇表示，質疑釋出時間點也令人納悶，難道中共特工發動攻擊和國民黨有關？不敢譴責共產黨做的壞事，又把自己和共產黨綁在一起，國民黨到底是壞還是笨？甚至藍營人士說，中共都表達沒有傷害蕭美琴的意思了，台灣怎麼還不信？這些人到底是習慣性被共產黨騙，還是配合中國共產黨要來騙台灣。

    他指出，國民黨不抗議中共違反國際法的行徑，不站在台灣民選政府的立場，反而把自己和中共綁在一起，去質疑報告釋出的時間點會傷害其罷免選情，好像中共等於國民黨一樣，簡直荒謬可笑，甚至國民黨立委廖先翔公開訕笑「中國太遜了，竟然沒有撞準。」這一種態度不僅不適格，根本是貽笑國際。

    王定宇強調，面對國民黨荒謬言行，台灣人民的憤怒，台灣人民發動的大罷免，真的是「嘟嘟好」而已，也許只有依賴「大罷免、大成功」，才能夠改變這些藍白聯手傷害台灣的言行。

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