為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌酸挺罷免 林亮君：民進黨創黨至今始終與民同行

    民進黨立委吳沛憶與台北市議員林亮君今（29）早到濱江市場掃街，宣傳726出門投同意罷免票。（記者田裕華攝）

    民進黨立委吳沛憶與台北市議員林亮君今（29）早到濱江市場掃街，宣傳726出門投同意罷免票。（記者田裕華攝）

    2025/06/29 12:37

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨立委吳沛憶與台北市議員林亮君今（29）早到台北市濱江市場掃街，宣傳726出門投同意罷免票，對於民眾黨主席黃國昌指大罷免是民進黨發動，總統賴清德終於不再遮掩，林亮君表示，民進黨身為執政黨，一開始對罷免行動有保留，但看到越來越多民眾投入，民進黨選擇與民同行，這是民進黨創黨至今一貫的主張跟立場。

    林亮君在掃街前受訪說，從第1階段公民團體發起罷免行動的時候，民進黨是保留的，也在思考身為執政黨應不應該附和罷免行動？後來當在整場運動裡面，看到很多民眾站出來後，非常多的民進黨黨公職人員在第2階段時，也設立民主連署站來響應公民團體的行動。到了第3階段要進入投票日，民進黨與公民同行，這是民進黨一直以來都跟人民行動站在一起的最佳證明。

    林亮君說，從民進黨的民主發展史，從創黨到現在，一路都是跟人民的行動站在一起；從一開始的橋頭事件，到後來的520農民運動、野百合學運、太陽花學運，從頭到尾都可以看到民進黨跟公民社會站在一起的身影。民進黨不一定衝在第一線，但始終是作為台灣人民最堅實支持的政黨，在面對人民發起的罷免行動時，始終與人民同行。

    對於黃國昌批評罷免是民進黨發起的行動，林亮君反問，過去罷免民進黨立委的這些團體，他們的領銜人全部幾乎都是國民黨的黨工跟年輕的黨工，反觀發起罷免國民黨立委的公民團體，他們的領銜人就是一般的公民，沒有任何政黨、黨籍，他們只是覺得這一年來真的已經對這些立委受夠了。

    林亮君強調，民進黨選擇跟公民團體站在一起，這是民進黨從創黨以來到現在，始終主張跟台灣社會、台灣人民、守護台灣立場的最佳證明。

    民進黨立委吳沛憶與台北市議員林亮君今（29）早到濱江市場掃街，宣傳726出門投同意罷免票。（記者田裕華攝）

    民進黨立委吳沛憶與台北市議員林亮君今（29）早到濱江市場掃街，宣傳726出門投同意罷免票。（記者田裕華攝）

    民進黨台北市議員林亮君表示，民進黨創黨至今，一路都是跟人民的行動站在一起。（記者田裕華攝）

    民進黨台北市議員林亮君表示，民進黨創黨至今，一路都是跟人民的行動站在一起。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播