黃國昌酸挺罷免 林亮君：民進黨創黨至今始終與民同行

民進黨立委吳沛憶與台北市議員林亮君今（29）早到濱江市場掃街，宣傳726出門投同意罷免票。（記者田裕華攝）

2025/06/29 12:37

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨立委吳沛憶與台北市議員林亮君今（29）早到台北市濱江市場掃街，宣傳726出門投同意罷免票，對於民眾黨主席黃國昌指大罷免是民進黨發動，總統賴清德終於不再遮掩，林亮君表示，民進黨身為執政黨，一開始對罷免行動有保留，但看到越來越多民眾投入，民進黨選擇與民同行，這是民進黨創黨至今一貫的主張跟立場。

林亮君在掃街前受訪說，從第1階段公民團體發起罷免行動的時候，民進黨是保留的，也在思考身為執政黨應不應該附和罷免行動？後來當在整場運動裡面，看到很多民眾站出來後，非常多的民進黨黨公職人員在第2階段時，也設立民主連署站來響應公民團體的行動。到了第3階段要進入投票日，民進黨與公民同行，這是民進黨一直以來都跟人民行動站在一起的最佳證明。

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林亮君說，從民進黨的民主發展史，從創黨到現在，一路都是跟人民的行動站在一起；從一開始的橋頭事件，到後來的520農民運動、野百合學運、太陽花學運，從頭到尾都可以看到民進黨跟公民社會站在一起的身影。民進黨不一定衝在第一線，但始終是作為台灣人民最堅實支持的政黨，在面對人民發起的罷免行動時，始終與人民同行。

對於黃國昌批評罷免是民進黨發起的行動，林亮君反問，過去罷免民進黨立委的這些團體，他們的領銜人全部幾乎都是國民黨的黨工跟年輕的黨工，反觀發起罷免國民黨立委的公民團體，他們的領銜人就是一般的公民，沒有任何政黨、黨籍，他們只是覺得這一年來真的已經對這些立委受夠了。

林亮君強調，民進黨選擇跟公民團體站在一起，這是民進黨從創黨以來到現在，始終主張跟台灣社會、台灣人民、守護台灣立場的最佳證明。

民進黨立委吳沛憶與台北市議員林亮君今（29）早到濱江市場掃街，宣傳726出門投同意罷免票。（記者田裕華攝）

民進黨台北市議員林亮君表示，民進黨創黨至今，一路都是跟人民的行動站在一起。（記者田裕華攝）

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