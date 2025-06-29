避談藍白毀憲亂政刪凍預算 盧秀燕再控大罷免「無差別報復」

台中市長盧秀燕（右）今天受訪，避談藍白毀憲亂政亂刪預算，只稱大罷免是無差別報復。（記者歐素美攝）

2025/06/29 12:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市6席國民黨立委面臨大罷免進入三階投票，有人認為恐影響台中市長盧秀燕2028總統之路？盧秀燕今天受訪回應，強調「完全沒有關係」，並認為大罷免是「無差別的報復」，民進黨想「一黨獨大」，要求大家726站出來反罷免，以提醒賴總統「多重視民生疾苦、少搞點政治」，但針對媒體詢問罷團稱大罷免是因藍白毀憲亂政亂刪預算，則笑笑不回應。

盧秀燕今天出席大台中醫師公會新大樓落成啟用及八十周年慶祝典禮，事後接受媒體聯訪，媒體詢問「台中市六區藍委大罷免二階皆過，是否會影響總統選舉」？

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「完全沒有關係！」盧秀燕回應表示，最主要的原因是這次執政黨、賴總統所推動的罷免工作「其實是有針對性的」，坊間及民眾在講「選輸不甘願啦」，第二個是因為民進黨希望一黨獨大，「所以他希望能重選一次」。

不過，盧秀燕說，「我覺得這是嚴重破壞民主的憲政，因為四年選一次，若有個別的委員做得不好，當然民眾可以罷免，問題他是無差別的」，連台中市「這麼優秀的委員像是黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔，連副院長江啟臣及楊瓊瓔委員都要面臨無差別的罷免」，可以看得出來是一個報復性的行動，等於希望立法院重選。

盧秀燕說，希望大家在726站出來反罷免，不只希望將好的立法委員留在國會，為人民做事為人民發聲，另一方面透過反罷免成功，提醒賴總統及執政黨應該好好專心國政，重視民生議題，包括經濟、民生、健康、環保等，民生疾苦等這個更重要，如果反罷免成功，會有效的提醒總統跟他的執政團隊少政治多民生，大家能夠多關心民生疾苦，反罷免成功其實是為了民眾自己的權益，提醒總統跟他的執政團隊，多重視民生疾苦、少搞點政治。

媒體詢問罷團認為大罷免是因「藍白毀憲亂政亂刪預算，並非無差別報復」，有何回應？盧秀燕微笑不回應。

另針對總統賴清德表態力挺大罷免，盧秀燕表示，距離大罷免時間僅剩約一個月，很早就開始啟動相關的輔選工作雨反罷免，7月12日趙少康將在台中開講跟造勢，另外在黃金周，台中市也會舉辦全市反罷免的活動，中央黨部在選前之夜也有舉行聯合反罷免的造勢，一連串的舖陳就是全面的進行反罷免。

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