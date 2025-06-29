譴責中共密謀衝撞蕭美琴提案速修「國安十法」 吳思瑤：藍白敢支持？

山除薇害、立委吳思瑤拜訪武昌市場宣傳罷免投票。（記者方賓照攝）

2025/06/29 11:55

〔記者謝君臨／台北報導〕對於美國眾議院外交委員會譴責中國外交官密謀衝撞副總統蕭美琴座車進行恐嚇。我國立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，「美國國會譴責中國！台灣國會敢不敢譴責中國？」她說，如果民進黨團在台灣立法院正式提案譴責中國暴行，並宣示加速推動「國安十法」以對抗中國，「藍白會支持嗎？敢支持嗎？」

蕭美琴去年出訪捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇。對此，美國眾議院外交委員會今（29）日於社群媒體X轉發蕭美琴的推文並表示，就像中共鎮壓香港民主一樣，中共也試圖在北約成員國內衝撞台灣副總統的座車，中共的惡行舉世皆見，這不是外交，而是脅迫。

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眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（中國委員會）民主黨也於28日透過社群媒體X表示，中共去年計畫在捷克對台灣副總統當選人發起攻擊，顯然是情勢升級，並凸顯中國跨境鎮壓的行動日益加劇，這也是今年再度提出「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）的原因，國會必須立即通過此法案。

對此，吳思瑤指出，美國眾議院外交委員會、中國問題特別委員會正式譴責中國預謀危害台灣副總統蕭美琴的安全！「這不是外交！這是犯罪！這是脅迫！」美國國會也強調，這正是推動「台灣盟友基金法案」的原因之一，目的在於深化與台灣的實質合作，並共同對抗中共對民主社會的滲透與威脅。

吳思瑤質疑，如果民進黨團在台灣立法院正式提案譴責中國暴行，並宣示加速推動「國安十法」以對抗中國，「藍白會支持嗎？敢支持嗎？」

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