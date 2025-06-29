蕭美琴訪捷遭中共跟監 黃國昌籲政府嚴正交涉、向國人說清楚

民眾黨主席黃國昌表示，國家正副元首在國外遇到到此事，都必須以最嚴正態度來面對，政府應該關切捷克現在處理到什麼程度，跟全體國人說明清楚。（記者羅國嘉攝）

2025/06/29 11:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕副總統蕭美琴去年3月出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨跟監，險釀車禍，蕭28日在社群媒體「X」發文說，中共的非法活動不會嚇倒她。國民黨智庫副執行長凌濤認為，恐與時任外交部長的國安會秘書長吳釗燮助理共諜案有關。民眾黨主席黃國昌今（29）日表示，國家正副元首在國外遇到到此事，都必須以最嚴正態度來面對，政府應該關切捷克現在處理到什麼程度，跟全體國人說明清楚。

黃國昌今天赴中和東德宮，陪同他的中和服務處主任陳怡君發送高麗菜挺菜農。針對蕭美琴去年訪捷克險被撞一事，黃國昌指出，不管是哪一個政黨擔任我國的正副元首，在國外遇到這種事都要嚴正面對。去年這起事件如果屬實，「我覺得我國的政府應該要跟捷克那邊嚴正的交涉，人到底是誰？目前偵辦的進度如何？有沒有被起訴？有沒有接受應該有的處罰？這個不是在台灣炒新聞就算了。」

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黃國昌則認為，過去這麼長的期間，在吳釗燮外交部長任內斷交這麼多的邦交國，以及蕭美琴駐美期間針對機密公文外洩震怒等事件，當然要徹底追究責任。民進黨在府院黨高層養的那些共諜洩漏了多少機密？吳釗燮要負到什麼程度的責任？這些事情難道政府不應該跟全體國人說清楚、講明白嗎？

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