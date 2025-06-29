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    上街頭反罷免！王鴻薇拉侯友宜站台 遭當眾嗆聲「舔共立委」

    立委王鴻薇（左）今天邀請新北市長侯友宜陪同掃市場，受訪表示，此次面對大罷免，正是以街頭巷戰的方式應對。（記者劉詠韻攝）

    立委王鴻薇（左）今天邀請新北市長侯友宜陪同掃市場，受訪表示，此次面對大罷免，正是以街頭巷戰的方式應對。（記者劉詠韻攝）

    2025/06/29 12:12

    首次上稿 11:43
    更新時間 12:12

    〔記者劉詠韻／台北報導〕7月26日將迎來大罷免首波投票，面臨罷免威脅的國民黨立委王鴻薇今（29）日找來新北市長侯友宜深入市場掃街，呼籲大家站出來投下不同意罷免票，卻遭到路過民眾嗆聲，場面一度陷入尷尬。王鴻薇受訪表示，此次面對大罷免，正是以街頭巷戰的方式應對，並稱位於謙和市場的文昌宮香火鼎盛，正如她先前請來台北市副市長李四川一起掃街，效果顯見非常好。

    王鴻薇今上午與侯友宜現身文昌宮參拜，隨後再一同深入謙和市場掃街，向路過的攤商們握手致意，喊話7月26日出來投下反對罷免票，沿途受到熱情響應；不過期間卻有一名佩戴墨鏡、粉色口罩的婦女經過時卻突然高喊「亂搞啦，同意罷免」、「舔共立委」，場面一度陷入尷尬。

    實際上，這也是王鴻薇近期第二次至謙和市場掃街拜票。她受訪坦言，此次面對大罷免，正是以街頭巷戰的方式應對，並稱謙和市場這的文昌宮香火鼎盛，她先前已請台北市副市長李四川一起掃街，顯見效果非常好。

    王鴻薇續指，侯友宜過去在中山區服務很長一段時間，非常受歡迎，她參加補選立委時，第一次掃市場就是請侯友宜一起到謙和市場，這樣好的經驗繼續傳承下去，非常感謝侯友宜在百忙當中前來幫忙。

    王鴻薇與侯友宜現身文昌宮參拜，隨後再一同深入謙和市場掃街，向路過的攤商們握手致意，喊話7月26日出來投下反對罷免票。（記者劉詠韻攝）

    王鴻薇與侯友宜現身文昌宮參拜，隨後再一同深入謙和市場掃街，向路過的攤商們握手致意，喊話7月26日出來投下反對罷免票。（記者劉詠韻攝）

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