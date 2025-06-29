賴清德宣示大罷免與公民同行 黃國昌：終於不再扭捏作態

民眾黨主席黃國昌表示，大罷免本就是民進黨發動的，賴清德終於不再扭捏作態、遮掩，並喊話民眾726出門投下不同意票。（記者羅國嘉攝）

2025/06/29 11:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕民進黨昨（28）日召開全國黨代表大會，兼任民進黨主席的總統賴清德說，公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。民眾黨主席黃國昌今受訪表示，大罷免本就是民進黨發動的，賴清德終於不再扭捏作態、遮掩，並喊話民眾726出門投下不同意票。

黃國昌今天赴中和東德宮，陪同他的中和服務處主任陳怡君發送高麗菜挺菜農。活動前接受媒體訪問時被問及賴清德在全代會表態稱罷免，民進黨必須與公民同行。黃國昌指出，賴清德應該認真回想，從去年520上任以來，為什麼他執政的成績單一片空白，反而在野黨在國會裡，幫台灣人民推動非常多過去民進黨承諾而跳票的法案，包括《財政收支劃分法》、《吹哨者保護法》到幫軍人加薪、還給勞工假期，這些福國利民的法案。

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黃國昌認為，賴清德應該好好的深自反省跟檢討，為什麼這些民進黨過去承諾給台灣人民、要推動的改革法案，最後竟然都是在野黨攜手合作把它推動完成的。連推動司法改革前總統蔡英文2017年承諾全民法庭直播，民進黨這一兩天都要不斷地污名化、抹黑扭曲，他相信這些事情台灣人民有智慧，大家都看在眼裡，至於大罷免從頭到尾，本來就是民進黨發動，賴清德終於也不再扭捏作態、也不再遮掩，相信守護台灣民主的這一仗，全體台灣的公民都要站出來，對民進黨這種專制獨裁作風說不，站出來投下不同意票。

至於新北選委會提報罷免說明會要點中提及「踴躍投票」，遭中選會刪除踴躍，黃國昌說，積極的行使人民的公民權應是選委會基本職責，中選會過去這段時間的表現，早就已經喪失獨立機關應有的性格，中選會現在一片綠油油，成為綠營打手。

另外，民進黨秘書長林右昌說投共、不護台的政客才是「雜質」？黃國昌則質疑，林右昌的說法不知道是跟賴清德強調不是針對在野黨的說法，到底唱雙簧還是沒有溝通好？而林右昌所講的「投共」，第一個應該要被檢討的就是對於我國造成巨大傷害、重用共諜的吳釗燮。

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