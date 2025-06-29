基隆市長綠營徵召人選？ 議長童子瑋不鬆口：守護公民力量

民進黨基隆市議長童子瑋（圖中戴黑框眼鏡者）28日參加民進黨全代會，與民進黨黨內菁英合體，在臉書上貼文指出他會守護第一線公民力量，對於被徵召一事沒有鬆口。（記者俞肇福翻攝自童子瑋臉書）

2025/06/29 11:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕民主進步黨全國黨員代表大會（簡稱民進黨全代會）昨天（28日）通過2026縣市長提名只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選。民進黨有意角逐基隆市長熱門人選，坊間普遍看好賴清德總統的外甥、現任基市議長童子瑋，黨內評估最可能循往例「徵召」。童子瑋昨天深夜在臉書貼文說，接下來大罷免是最關鍵時刻，他身在基隆，會跟他們的夥伴一起，守護所有第一線的公民力量。對於是否參選，則沒有鬆口。

熟悉民進黨基隆政治生態人士指出，在非民進黨執政縣市，依照提名條例規定，經徵詢、協調後產生人選，再由黨主席提名、中執會通過後徵召。前立委蔡適應上次敗選後，與地方保持距離，目前黨內以童子瑋呼聲較高，童子瑋在社群媒體上關心時事、積極表達對地方建設看法，參選態勢逐漸明朗化。

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民進黨秘書長林右昌第一次投入2009年基隆市長選舉，就是被徵召參選，民進黨前立委蔡適應投入2022年基隆市長參選，也是被徵召參選；在有前例可循下，基層普遍看好2026年基隆市長選舉「徵召童子瑋參選」可能性極大。

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