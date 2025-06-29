賴苡任緊盯吳思瑤宣講現場 她反嗆：縱火犯都會回到犯罪現場

吳思瑤昨在西門町為大罷免宣講時，賴苡任也現身人群之中，事後在臉書發文諷刺，吳思瑤事後也發文回擊：「我是不受影響啦，還即興cue了『造假連署的當事人，歡迎也來到現場』。」（圖擷取自吳思瑤臉書）

2025/06/29 10:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署，罷免吳思瑤召集人賴苡任等5人被起訴。吳思瑤昨日（28日）在西門町為大罷免宣講時，賴苡任也現身人群之中，事後在臉書發文諷刺吳，並附上他和吳思瑤的「合照」。吳思瑤事後也發文回擊：「我是不受影響啦，還即興cue了『造假連署的當事人，歡迎也來到現場』。」

賴苡任在臉書貼文表示，他一出西門捷運站就聽到熟悉的聲音，並諷刺地說：「原來是思瑤姐姐！這真的是太巧了！尤其我在士林北投三個月，都沒看到她在街頭，結果來西門卻能遇到！」賴苡任提到，他默默地把吳思瑤宣講的內容全程聽完，並聲稱：「過程中有外國人找我聊天，問我這是在演講什麼，但青鳥似乎很怕我跟外國人說話，趕緊上來搶著解釋。」

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針對賴苡任的臉書貼文內容，吳思瑤也發文回擊：「聽說縱火犯都會回到犯罪現場......今天我在西門町宣講，蟯蟲賴竟然出現在場盯梢。我是不受影響啦，還即興cue了『造假連署的當事人，歡迎也來到現場』。」

吳思瑤提到，演講結束後有公民朋友來告訴她，看到賴苡任在向現場外國朋友造謠抹黑台灣，忍不住向前闢謠「He is a liar. Don’t trust him.」由於賴苡任當場被洗臉，只好悻悻然離開。吳思瑤也質疑：「賴先生違反《個資法》《偽造文書罪》之外，難道還想吃上《跟騷罪》嗎？」

賴苡任附上他與吳思瑤的「合照」，並諷刺地說：「我在士林北投三個月，都沒看到她在街頭，結果來西門卻能遇到！」（圖擷取自賴苡任臉書）

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