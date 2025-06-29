英國貿易部長訪台 將主持年度經貿對話會議、見證3協議簽署

英國商業貿易部貿易政策暨經濟安全部長艾禮遜（Douglas Alexander）今明兩日訪台。（法新社檔案照）

2025/06/29 10:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕英國商業貿易部（Department for Business and Trade）貿易政策暨經濟安全部長艾禮遜（Douglas Alexander）今明兩日訪台，將代表英方主持第27屆台英年度經貿對話會議（UK-Taiwan Trade Talks）。艾禮遜表示，英國與台灣的貿易關係由來已久，他此行將見證簽署台英「提升貿易夥伴關係」（ETP）的3項領域協議。

艾禮遜表示，英國與台灣的貿易關係由來已久，雙邊貿易總額更在去年創下歷史新高，英國企業還會有更多機會，能在台灣充滿多元活力的經濟商機中獲益。

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艾禮遜指出，即將簽署的ETP三項領域協議將幫助台英透過驅動成長的戰略產業發展促進更多貿易往來，進而帶來經濟成長，幫助民眾賺取更多收入，成功實踐「英國變革計畫」。

英國在台辦事處指出，艾禮遜此次訪台時間，緊接在英國發布貿易戰略（Trade Strategy）之後，進一步向台灣強調，「英國要與台灣做生意」，強化貿易投資是英國現任政府「變革計畫」（Plan for Change）的重要一環，以提升英國經濟發展為核心使命；艾禮遜此行也將見證台英雙邊就ETP的3項領域投資、數位貿易、能源與淨零排放協議的簽署。

英國在台辦事處也指出，艾禮遜此行將拜會總統賴清德，參觀位於新竹的國家太空中心，並與台英企業界代表交流，包括總部位於英國劍橋的安謀國際科技股份有限公司（ARM），與已投資英國的華新麗華股份有限公司。

英國政府上週公布貿易戰略，內文提及即將與台灣簽署涵蓋投資、數位貿易、能源與淨零等領域的多項合作備忘錄，這些備忘錄將納入現有的ETP架構下，並訂定雙方在發展貿易與投資關係方面的具體承諾。

除了上述協議之外，貿易戰略進一步指出，英國政府也將在今年秋天與台灣合作，探索進一步深化ETP的途徑。

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