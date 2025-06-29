罷免楊瓊瓔今補4755件！二階達成率137％ 志工落淚

中三拒瓔今赴選委會補送件。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/29 10:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕罷免台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔的罷團「中三拒瓔」，今日赴台中市選委會補件，中選會通知須補件3464件，罷團10天以來全力奔走，今送出4755件，補件達成率137%，遞交補件資料後志工當場激動落淚，眾人更高呼「讓楊瓊瓔畢業、大罷免大同意」，眾人籲中三區民眾持續關注三階投票事宜，完成民主最後一哩路；楊瓊瓔則回應尊重罷團，相信潭雅神后民眾的眼睛是雪亮的、是有智慧的。

罷團「中三拒瓔」日前被中選會通知須補件3464件，也是台中市須補件的3個選舉區唯一須補件逾3千件的區域，罷團副發言人Amy說，起初收件情況十分不理想，常常一整天只收到個位數的連署書，有時甚至一張也沒有，之後志工不放棄，採挨家挨戶拜訪收取，終於漸有起色。

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Amy說，這場罷免行動是對政治人物不當行徑進行抗議及民主具體展現，當初二階送件時，達成率僅103％，很多長輩不看好，他們都記在心裡，因為參與志工均是政治素人，大家都知道這條路不好走，一路走來也承受難以言喻的壓力，他們要感謝大家咬牙撐住沒有放棄，更感謝來自全國的友團一起支援，有人從台東、屏東等地前來協助，給足大家勇氣及點燃信念，才能走到補件完成。

今日罷團宣佈送件4755件，比規定的3464件還多出千餘件，達成率137%，眾人高呼「讓楊瓊瓔畢業、大罷免大同意」，補件的連署書送件進台中市選委會後，志工忍不住落淚，多人相擁打氣，大家開心終於不負民眾所託。

Amy說，因未能趕上第一批罷免投票，下階段會持續站路口宣傳，盼中三區潭雅神后區的民眾持續關注，堅持到三階投票，籲鄉親尤其年輕人不要缺席這場改變行動，強調，政治不是大人的事，盼大家勇於向只顧個人利益、傷害人民的地方勢力及替中國講話、配合中共操作分化的政治代理人等勇敢說不。

楊瓊瓔則回應，尊重罷團的作法，相信潭雅神后民眾的眼睛是雪亮的、是有智慧的，潭雅神后需要進步力量，台中需要前進動力，國會需要監督聲音，尤其台灣正面臨國際經貿極大挑戰，大家需要團結，而不是撕裂，需要奮鬥，而不是仇恨，面對罷免案即將進入第三階段，支持者很錯愕也很憤怒，她在地方感受到更多民眾熱情的打氣與加油，呼籲支持者，只有靠自己的力量才能終止惡鬥，拜託大家在中選會公告投票日後，一定要站出來投下不同意票。

中三拒瓔補件達成率137%，志工高喊「讓楊瓊瓔畢業、大罷免大同意」。（記者蘇孟娟攝）

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