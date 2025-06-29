侯友宜陪張智倫南勢角掃街 選舉模式動員反罷免

侯友宜與張智倫掃中和南勢角市場，開心與支持者合影。（記者陳奕劭攝）

2025/06/29 09:54

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免將於7月26日登場，新北市長侯友宜與國民黨籍新北市中和區立委張智倫今天（29日）來到中和區南勢角市場掃街，向民眾、攤商宣傳「出門投不同意罷免」，沿途獲支持者歡迎，未遭遇嗆聲。

侯友宜今天前往南勢角市場力挺張智倫，一行人沿途掃街，向民眾、支持者請託7月26日出門投不同意罷免，獲得民眾友善回應，攤商更分別送上火龍果、菜頭、鳳梨等禮物祝福侯友宜、張智倫。

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面對7月26日罷免選舉，張智倫團隊召集中和區13位里長、十數名志工勤走陸戰，里長們一路上與民眾「搏感情」，志工們也廣發衛生紙，更配備麥克風手宣傳，形同進入「選戰模式」，張智倫則不願錯過支持者每一雙手，希望力促民眾出門投不同意票。

侯友宜到來令張智倫團隊士氣大振，一行人高呼「市長加油！」、「張智倫加油！」、「726不同意罷免」。雖然市長因公務繁忙先離開，但張智倫一行人仍不掉以輕心，繼續在南勢角市場周邊掃街，宣傳不同意罷免。

侯友宜與張智倫掃街，攤商送火龍果相挺。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜（右4）相挺立委張智倫（中），一行人士氣大振高喊加油。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜來到市場掃街，向民眾宣傳7月26日投不同意票。（記者陳奕劭攝）

市長侯友宜陪立委張智倫掃街，攤商送菜頭相挺。（記者陳奕劭攝）

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