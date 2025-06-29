合體李彥秀掃市場！ 蔣萬安痛罵民進黨是最大詐騙集團

台北市長蔣萬安，陪同國民黨立委李彥秀在737市場拜票宣傳反罷免。（記者田裕華攝）

2025/06/29 09:49

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免進入三階投票決戰，台北市內湖、南港區戰況激烈，今（29）日市長蔣萬安陪同立委李彥秀前往內湖737市場，懇託選民要投「不同意」。面對總統賴清德昨日在全代會宣示「大罷免民進黨必須與公民同行」，對此蔣萬安痛罵「民進黨就是最大的詐騙集團」，一開始大罷免都推給公民團體，現在「不演了」站出來第一線全力推動。

蔣萬安今天一早不到9點就現身內湖737市場，陪同李彥秀走入在地，當面懇託民眾7月26日票投不同意，有支持者看到蔣萬安非常激動，當面拿著中華民國國旗要市長簽名，強調一定會支持李彥秀。不過現場引來大批圍觀人潮，部分民眾也抱怨「菜市場耶太誇張了」、「這樣怎麼買菜」、「幹什麼啦買菜在那邊擠」造成民怨。

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蔣萬安表示，李秀彥在港湖地區深耕26年，一路從議員做到立法委員，在地方服務最扎實的好立委，要罷免她是最沒有道理的，懇請所有港湖的鄉親，7月26日票投不同意，守住李彥秀，就是守住最認真為港湖付出的守護者。

面對總統賴清德身兼民進黨主席，昨天在民進黨全代會宣示「公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行」，蔣萬安則痛批民進黨就是「最大的詐騙集團」，一開始都推給公民團體，找各種理由、藉口說要來罷免在野黨立委，現在完全「不演了」站出來第一線全力推動。

李彥秀也頻頻向民眾懇託「麻煩一定要支持」，李彥秀說，相信港湖的選民眼睛是雪亮的，自己26年來每一天服務在港湖，問政在議場，選民都看得到，相信選民會做出最正確的選擇。

台北市長蔣萬安，陪同國民黨立委李彥秀在737市場拜票宣傳反罷免。（記者田裕華攝）

支持者看到蔣萬安非常激動，當面拿著中華民國國旗要市長簽名，強調一定會支持李彥秀。（記者孫唯容攝）

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