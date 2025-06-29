台美對等關稅6/25二輪實體磋商 行政院：取得建設性進展

行政院副院長鄭麗君（中）、行政院經貿談判辦公室美東時間6月25日在美國華府，就對等關稅議題與美方進行第二輪實體磋商。（資料照，記者方賓照攝）

2025/06/29 09:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室美東時間6月25日在美國華府，就對等關稅議題與美方進行第二輪實體磋商。鄭麗君說，雙方皆認為談判至今取得建設性進展，期盼談判將能取得互利共贏的結果。

行政院今日表示，繼5月1日台美完成對等關稅等經貿議題首輪實體磋商，鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於美東時間 6月25日再次率領政府團隊，於華府就對等關稅議題與美方進行為期2天的第二輪實體磋商。

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行政院指出，期間並和美國貿易代表傑米森·葛里爾（Jamieson Greer）、美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）進行整體溝通。自5月到本次實體磋商之間，雙方亦曾多次以視訊會議進行議題磋商及深入溝通，並以文件往來等方式交換意見，持續推進談判。

行政院強調，對於本次華府實體磋商，台美雙方均肯定當前談判持續正面發展，為深化經貿夥伴關係打下良好基礎。在本次磋商中，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。

行政院說明，雙方在溝通過程中亦皆表達，在台美產業長期互補的基礎之上，擴大雙邊投資將能增進彼此的共榮發展，尤其台灣企業近年擴大對美投資，美方也樂見美國企業擴大對台投資。

行政院台美經貿工作小組召集人鄭麗君表示，雙方皆認為談判至今取得建設性進展。鄭也說，台美是彼此重要的經貿及科技戰略夥伴，兩國產業具深厚供應鏈合作關係，期盼談判將能取得互利共贏的結果。

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