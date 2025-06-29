竹市六年未發共享車格停車證 議員：市府應積極推動

竹市六年未發共享車格停車證，議員要求市府應積極推動。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/29 09:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市地狹人稠，民眾常抱怨停車位不足，違停嚴重，市議員林彥甫指出市府早在2019年就訂有「自有自用車位共享」相關計畫，但6年過去卻一張共享停車證都未發出，市府應積極推動該計畫與「校園開放假日與夜間停車」；市府表示，雖訂有相關計畫及宣導，但民眾仍有管理、安全等疑慮，將持續宣導參與。

林彥甫說，以近期竹市的園道五、停七及延平停車場為例，每新增1格汽車位單價高達150至250萬元，造價昂貴，與其花大錢蓋停車場，市府不如從公家做起，參考台南、台北、新北等縣市推動「校園假日與夜間開放民眾停車」。然而竹市2019年就訂有共享車位相關計畫，但6年過去一張共享停車證都沒有發出。

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林彥甫說，共享車格主要是將原本供自有或自用的停車位，在未使用時開放給其他人使用，若以時段區分，可彈性釋放停車空間，解決車位不足問題。

交通處表示，市府已訂定共享車格相關計畫及宣導，目前仍有部分民眾及社區考量外車需進入私人場域所帶來的管理不便與安全疑慮，將持續宣導民眾參與共享車格相關計畫。

交通處說，三民國小停車場經教育處與校方充分協調後設置，並在不影響學生安全與教學情形下，導入無人化管理設備與24小時監控系統，確保使用安全與便利。然而竹市多數學校停車空間位於校內，受限於保全人力並未24小時配置，交通處與教育處將持續盤點校園內可供開放的停車資源，並在兼顧學生安全與學校管理需求前提下，審慎評估開放可行性。

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