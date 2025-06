蕭美琴出訪捷克遭中國蓄意衝撞 美眾院兩委員會發聲譴責

2025/06/29 09:25

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕捷克媒體近日揭露,我國副總統蕭美琴去年出訪捷克期間,中國外交官密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇,蕭美琴28日在社群媒體「X」發文說,中共的非法活動不會嚇倒她。對此美國眾議院的「中國問題特別委員會」以及「外交委員會」,均發聲譴責中國的不當行為。

蕭美琴在「X」發文指出,去年三月訪問捷克布拉格時她度過一段愉快時光,感謝捷克當局的熱情款待和對她安全的保障。蕭美琴強調,中共的非法行為無法恫嚇、阻止她繼續在國際社會為台灣利益來發聲。

美國眾議院「中國問題特別委員會」28日發文指出,中共去年在捷克計畫對台灣候任副總統蕭美琴發動襲擊,是明顯的升級行為,此舉突顯了中共跨國鎮壓行動的威脅日漸增長,而這正是《台灣盟友資金法案》(Taiwan Allies Fund Act)今年重新提出的原因。「中國問題特別委員會」強調,「國會現在必須通過這項法案」。

美國眾議院「外交委員會」則是分享蕭美琴的「X」貼文,並批評中共野蠻舉動:「就像中共在香港摧毀民主一樣,它竟然試圖在一個北約成員國境內衝撞台灣副總統的座車。這就是中共赤裸裸的犯罪行徑,毫無掩飾地展示在全世界眼前。這不是外交,這是脅迫。」

Just as CCP crushed democracy in Hong Kong, it tried crushing the car of VICE PRESIDENT of Taiwan INSIDE a NATO member state.



This is the CCP’s criminality on display for the whole world to see. This isn’t diplomacy, it’s coercion. https://t.co/C5iwf6K5vR