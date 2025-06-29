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    蕭美琴出訪捷克遭中國蓄意衝撞 美眾院兩委員會發聲譴責

    針對中國外交官在蕭美琴出訪捷克期間密謀衝撞其座車，美國眾議院的「中國問題特別委員會」以及「外交委員會」，均發聲譴責中國的不當行為。圖為蕭美琴。（資料照）

    針對中國外交官在蕭美琴出訪捷克期間密謀衝撞其座車，美國眾議院的「中國問題特別委員會」以及「外交委員會」，均發聲譴責中國的不當行為。圖為蕭美琴。（資料照）

    2025/06/29 09:25

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克媒體近日揭露，我國副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，中國外交官密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇，蕭美琴28日在社群媒體「X」發文說，中共的非法活動不會嚇倒她。對此美國眾議院的「中國問題特別委員會」以及「外交委員會」，均發聲譴責中國的不當行為。

    蕭美琴在「X」發文指出，去年三月訪問捷克布拉格時她度過一段愉快時光，感謝捷克當局的熱情款待和對她安全的保障。蕭美琴強調，中共的非法行為無法恫嚇、阻止她繼續在國際社會為台灣利益來發聲。

    美國眾議院「中國問題特別委員會」28日發文指出，中共去年在捷克計畫對台灣候任副總統蕭美琴發動襲擊，是明顯的升級行為，此舉突顯了中共跨國鎮壓行動的威脅日漸增長，而這正是《台灣盟友資金法案》（Taiwan Allies Fund Act）今年重新提出的原因。「中國問題特別委員會」強調，「國會現在必須通過這項法案」。

    美國眾議院「外交委員會」則是分享蕭美琴的「X」貼文，並批評中共野蠻舉動：「就像中共在香港摧毀民主一樣，它竟然試圖在一個北約成員國境內衝撞台灣副總統的座車。這就是中共赤裸裸的犯罪行徑，毫無掩飾地展示在全世界眼前。這不是外交，這是脅迫。」

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