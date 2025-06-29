不對等！公民對上藍營紅統派 沈伯洋：終將撥雲見日

沈伯洋說：「公民跟國民黨不一樣，這正是民調落後的原因。但這也是未來會贏的理由。」（資料照）

2025/06/29 07:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第三階段投票日將於7月26日登場，日前有媒體公布最新民調顯示，在投票意願方面，反對罷免的受訪者比例高於支持罷免者，引發政界及網友討論。民進黨立委沈伯洋29日凌晨在臉書發文說出內心想法，並強調：「我們一向都是從民調落後開始打的，這次，也不例外。」

沈伯洋提到，有許多人都傳民調新聞給他，問他該怎麼辦，當然這是一場資源不對等的對抗，也就是公民對上國民黨紅統派，後者有資源、有聲量、有媒體、有中國，而公民能做的，只能持續論述、論述、再論述。

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沈伯洋強調，當公民不畏風雨蒐集連署書，國民黨在吹冷氣偽造文書；當公民站在路口論述的時候，國民黨說公民是拿錢辦事；當公民問說為何濫刪預算時，國民黨說刪預算只是造謠；當公民譴責中國攻擊副總統，國民黨邊笑邊說，請捷克講清楚；當公民質疑修法門戶洞開，國民黨在中國高喊統一。沈伯洋說：「公民跟國民黨不一樣，這正是民調落後的原因。但這也是未來會贏的理由。」

沈伯洋坦言，這一年來他一度也很沮喪，認為快要擋不住了，但公民的力量不斷撐出空間，先讓國民黨暫時不敢大量開放中國移民，爾後35個衝過了一階，在各界以為頂多10至15通過二階的時候，剛剛正式31個都過了二階。

沈伯洋表示：「當我看到新竹壓在最後30秒衝進去的時候，我知道，我的任何沮喪都已微不足道，因為公民們的光芒，終究將撥雲見日。我們一向都是從民調落後開始打的，這次，也不例外。」

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