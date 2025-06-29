為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    不對等！公民對上藍營紅統派 沈伯洋：終將撥雲見日

    沈伯洋說：「公民跟國民黨不一樣，這正是民調落後的原因。但這也是未來會贏的理由。」（資料照）

    沈伯洋說：「公民跟國民黨不一樣，這正是民調落後的原因。但這也是未來會贏的理由。」（資料照）

    2025/06/29 07:43

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第三階段投票日將於7月26日登場，日前有媒體公布最新民調顯示，在投票意願方面，反對罷免的受訪者比例高於支持罷免者，引發政界及網友討論。民進黨立委沈伯洋29日凌晨在臉書發文說出內心想法，並強調：「我們一向都是從民調落後開始打的，這次，也不例外。」

    沈伯洋提到，有許多人都傳民調新聞給他，問他該怎麼辦，當然這是一場資源不對等的對抗，也就是公民對上國民黨紅統派，後者有資源、有聲量、有媒體、有中國，而公民能做的，只能持續論述、論述、再論述。

    沈伯洋強調，當公民不畏風雨蒐集連署書，國民黨在吹冷氣偽造文書；當公民站在路口論述的時候，國民黨說公民是拿錢辦事；當公民問說為何濫刪預算時，國民黨說刪預算只是造謠；當公民譴責中國攻擊副總統，國民黨邊笑邊說，請捷克講清楚；當公民質疑修法門戶洞開，國民黨在中國高喊統一。沈伯洋說：「公民跟國民黨不一樣，這正是民調落後的原因。但這也是未來會贏的理由。」

    沈伯洋坦言，這一年來他一度也很沮喪，認為快要擋不住了，但公民的力量不斷撐出空間，先讓國民黨暫時不敢大量開放中國移民，爾後35個衝過了一階，在各界以為頂多10至15通過二階的時候，剛剛正式31個都過了二階。

    沈伯洋表示：「當我看到新竹壓在最後30秒衝進去的時候，我知道，我的任何沮喪都已微不足道，因為公民們的光芒，終究將撥雲見日。我們一向都是從民調落後開始打的，這次，也不例外。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播