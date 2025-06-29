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    「被張智倫看板包圍」！ 雙和罷團晨跑另類抗議

    雙和罷團發起看板路跑，向民眾宣傳同意罷免。（記者陳奕劭攝）

    雙和罷團發起看板路跑，向民眾宣傳同意罷免。（記者陳奕劭攝）

    2025/06/29 06:29

    〔記者陳奕劭／新北報導〕藍委大罷免將於7月26日，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」今天（29日）清晨5點在張智倫、陳錦錠服務處前發起「看板路跑」活動，行經多處「張智倫看板」。路跑過程還設計闖關遊戲，民進黨發言人吳崢則在終點為參與全程的志工打氣。

    「看板路跑」從張智倫、陳錦錠服務處前出發，經過華新街與興南路二段路口、南勢角捷運站四號出口、宜安麵線、捷運中和站、真情炭樹烤土司，終點站位於金山市場全聯。

    罷免團體表示，走在中和，巷口、黃金地段、捷運站旁可見張智倫的看板，彷彿雙和地區逐漸被密集的看板包圍。為了凸顯這種「不對等的民主風景」，他們選擇邊跑邊數，希望讓更多人看見這場選戰的資源落差。

    罷免團體強調，目前張智倫與林德福在雙和地區約已掛出30面左右的看板。相較之下，罷團沒有資源掛上數張看板，因此更需要仰賴雙和居民與志工舉牌，宣傳同意罷免，這場路跑不僅是為了跑完幾公里，更是為了展現人民的憤怒與堅定的罷免決心。

    雙和罷團發起看板路跑，表達雙方資源不對等現況。（記者陳奕劭攝）

    雙和罷團發起看板路跑，表達雙方資源不對等現況。（記者陳奕劭攝）

    雙和罷團在張智倫看板底下玩闖關遊戲，幽默表達訴求。（記者陳奕劭攝）

    雙和罷團在張智倫看板底下玩闖關遊戲，幽默表達訴求。（記者陳奕劭攝）

    大罷免藍委將於7月底登場，中和立委張智倫懸掛多處看板。（記者陳奕劭攝）

    大罷免藍委將於7月底登場，中和立委張智倫懸掛多處看板。（記者陳奕劭攝）

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