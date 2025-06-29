批賴清德不演了！國民黨團：投下反罷免 狠狠教訓賴清德

立院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/06/29 00:20

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨昨（28日）舉行全國黨代表大會，針對大罷免，民進黨主席賴清德聲稱「既然是公民發動，民進黨就要同行」。立院國民黨團發表嚴正聲明，對賴清德總統如此煽動人民對立、惡意抺黑攻擊在野黨，反民主的行徑，表達最強烈的譴責，「賴清德不演了！反罷免就是對賴清德的不信任投票」。

國民黨團表示，賴清德公然與惡罷者攜手同行，已逾越全國人民付託，不斷挑動對立，製造政治紛擾，現在總統自己主動承認，動員黨務及行政體系發動大罷免，杯葛否決多數民意選出來的民意代表，當家鬧事，如此毀憲亂政無視多數民意的獨裁心態昭然若揭，應該被全民唾棄。

請繼續往下閱讀...

國民黨團表示，總統府、民進黨內的共諜不清查，卻整日只想著拿回國會主導權，干預司法、視不支持民進黨的國人為「雜質」、執政黨國會議員在大街上政治獵巫，這與獨裁政權何異？打著民主的旗號反民主，濫用職權為所欲為，台灣還有未來？子孫還有希望嗎？

國民黨團表示，這是一個動盪的時代，更是考驗人心的時刻，中華民國的民主不容賴清德與民進黨破壞踐踏；呼籲真正心繫民主、維護中華民國的台灣人，7月26日（六），勇敢的站出來，投下不同意罷免票，給賴清德一個狠狠的教訓，還中華民國一個希望的未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法