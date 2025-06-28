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    「同意罷免藍委」之歌唱進楊梅埔心夜市 金曲獎之夜超應景宣傳

    桃園市罷免涂權吉團隊今晚將罷免藍委之歌，唱進楊梅埔心夜市。（記者黃政嘉攝）

    桃園市罷免涂權吉團隊今晚將罷免藍委之歌，唱進楊梅埔心夜市。（記者黃政嘉攝）

    2025/06/28 23:50

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市6名國民黨立委罷免成案，第二選區「全力一擊 罷免涂權吉」團隊在二階連署時參考貝多芬《歡樂頌》，改編成《貝多芬之歡樂頌～開心BA罷！》罷免藍委之歌，適逢金曲獎頒獎之夜，志工今晚再把這首歌唱進楊梅區埔心夜市，將「同意罷免」的聲音傳進各地。

    6名女志工高舉「同意罷免」標語，左搖右晃輕鬆唱著「青天高高、白雲飄飄，同意罷免在微笑。枝頭小鳥、聲聲在叫，罷免藍委齊跳躍。花兒盛開、草兒彎腰，歡迎投票公民到。我們心中充滿歡喜，民主自由樂逍遙。」柔性喊聲「7月26日出來投同意罷免，大罷免大成功！」

    「我們每個人都要問自己，如果真的被統一了，妳會不會後悔？我會後悔，那與其以後後悔，不如現在站出來」6人不時分組列隊，來回穿梭人潮聚集的埔心夜市中，輪流闡述罷免藍委理由，以陸戰行動吸引坐著吃飯或是逛夜市民眾的目光，爭取每刻宣傳同意罷免的機會。

    團隊志工Fisher喊話，請大家勇敢地站出來拯救自己的國家，救救台灣的民主與自由，讓下一代同樣能享受一樣的民主自由，台灣是最棒的國家，請大家一起來守護。很多人會問「為什麼要罷免這些藍委？」她說，傅崐萁自去年上任立法院國民黨團總召後，帶著藍委見中國全國政協主席王滬寧，且宣稱兩岸一家親、反獨促統，「這樣的立委，你可以接受嗎？」不行！完全不能接受！如果你也不能接受，請一起投下同意罷免票，「同意罷免，永遠都少你一票！」

    志工來回穿梭埔心夜市中，闡述罷免藍委理由。（記者黃政嘉攝）

    志工來回穿梭埔心夜市中，闡述罷免藍委理由。（記者黃政嘉攝）

    志工來回穿梭埔心夜市中，闡述罷免藍委理由。（記者黃政嘉攝）

    志工來回穿梭埔心夜市中，闡述罷免藍委理由。（記者黃政嘉攝）

    志工來回穿梭埔心夜市中，闡述罷免藍委理由。（記者黃政嘉攝）

    志工來回穿梭埔心夜市中，闡述罷免藍委理由。（記者黃政嘉攝）

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