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    拜訪「葉霸」葉春蓮老師 這句話讓彰化市長林世賢震撼到了

    彰化市長林世賢利用前往花蓮的機會，專程拜訪「葉霸」葉春蓮。（取自林世賢臉書）

    彰化市長林世賢利用前往花蓮的機會，專程拜訪「葉霸」葉春蓮。（取自林世賢臉書）

    2025/06/28 22:20

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市長林世賢力挺大罷免，利用前往花蓮機會也專程拜訪人稱「葉霸」的葉春蓮老師。林世賢強調，他對葉老師親口致上他最高的敬意，對於「葉霸」對花蓮土地的真情與熱血，充滿了感動。

    林世賢表示，他一路用行動力挺大罷免，看到「葉霸」不只是師鐸獎退休好老師，更有勇氣的在花蓮站出來表態，這不只是會教書的老師，更是明辨是非善惡的人師，真的值得尊敬。

    因此，林世賢利用到花蓮的機會，經過友人的牽線與介紹，終於見到「葉霸」本尊，聽著葉老師語重心長地說：「花蓮原本是一塊淨土，民風純樸，從小就是這樣。但自從傅崐萁來了之後，就變了……我很捨不得。」讓他心中受到無比大的震撼。

    林世賢強調，「葉霸」在當老師時，為學生付出所有的心力，無論是課本的專業知識，或是為人處事的原則，不只是言教，更是以身作則，而這些年來花蓮的變與不變，葉老師都看在眼裡、放在心裡，這也是讓「葉霸」願意在一把年紀還站上街頭，只為守護摯愛的花蓮家鄉。

    林世賢說，他從葉老師的身上看到用行動來展現對社會的關心與行動，也提醒自己，在公職崗位上，唯有堅守初心、誠實面對人民，才對得起這片土地上的每一位葉老師。

    彰化市長林世賢拜訪「葉霸」葉春蓮。（取自林世賢臉書）

    彰化市長林世賢拜訪「葉霸」葉春蓮。（取自林世賢臉書）

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