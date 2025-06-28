廖先翔稱中國密謀衝撞失敗有點遜 議員許淑華：生命都能開玩笑什麼做不出來？

民進黨北市議員許淑。（資料照）

2025/06/28 21:54

〔記者董冠怡／台北報導〕蕭美琴去年就職副總統前出訪捷克，中國外交官密謀衝撞座車恐嚇，藍委廖先翔上節目談及笑稱，如「意圖製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸」，當時坐在她隔壁的藍委徐巧芯被控也在笑，兩人今天雙雙回應澄清，民進黨議員許淑華批評，這些藍委連副總統的生命都能開玩笑，還有什麼誇張的事情做不出來？

許淑華表示，今天如果中共攻擊、恐嚇國民黨主席朱立倫，或是任何一名非民進黨的政治人物，她也會嚴厲譴責，要求中共道歉。任何一名台灣人，看到副總統被中共意圖蓄意謀害，應譴責暴力、批評中共的行為。

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許淑華指出，然而，對於蕭美琴遭中共意圖謀害，徐巧芯辯稱沒有輕佻，有嚴肅要求捷克說明清楚，但為何不叫中共說明清楚？這些藍委連副總統的生命都可以開玩笑，還有什麼誇張的事做不出來？呼籲七二六出門投票。

徐巧芯提到，她嘲諷的是「黑熊學院避難包會賣不出去」這幾個字，而不是蕭美琴，蕭在捷克遇到的事，她很謹慎地在論述，卻被斷章取義。她要論述的是，如果知道是中方情報人員所為，應要求捷克把犯法者繩之以法、公諸於眾甚至驅逐，然而目前尚未看見相關進度。

徐巧芯說，所謂的要北京道歉，人事時地物要查清楚，也很嚴肅地要求，希望整件事情能夠水落石出，給蕭美琴一個交代，而非以一模糊事件帶過，如果完全沒有真相，那要如何說服民眾真實性？有事實、有真相、要道歉，缺一不可，國安、外交體系應更努力向捷克爭取。

廖先翔回應，每次選舉要到的時候，總是有些疑似出口轉內銷的奇怪新聞出現，大家都不太相信，所以他才揶揄，如果這個新聞是真的，「那中共的能力也太差了吧？有多少共軍來，我們完全不用懼怕，國軍絕對可以把他們殲滅，黑熊的防災避難包好像也沒有買的必要了」。

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