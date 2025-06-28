反制大罷免 朱立倫：726站出來投票 每1席都能守住

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/06/28 21:47

〔記者施曉光／台北報導〕儘管外界評估這次大罷免國民黨可能有為數不少的立委席次中箭落馬，就連黨內日前也有人私下評估約有「3+5」席的高度危險或危險名單，但國民黨主席朱立倫今晚在臉書發文呼籲支持者，「不出來投票，每一席都很危險！站出來投票，每一席都能守住！」

朱立倫表示，全台反惡罷行程緊鑼密鼓，只為一個目標：催票、拉票、投票，催出每一張關鍵選票，面對民進黨無差別的大規模罷免行動，國民黨相信民主不該被濫用，民意不容被踐踏，但令人遺憾的是，賴清德總統今天的談話，再次為這場惡罷點火，聲稱「既然是公民發動，民進黨就要同行」，「這樣的邏輯令人震驚，難道反對罷免的民眾，在總統眼中，就不是公民？他們的聲音，就可以被忽視、被排除嗎？」

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朱立倫強調，真正的民主，不是選擇性傾聽，也不是將異議者打成「雜質」，總統若堅持「與惡罷同行」，就是與仇恨、對立、分化同行，與民主精神背道而馳！

朱立倫強調，守住每一位為民發聲的立委，就是守住台灣的民主制度，拒絕這場沒有正當理由、只為鬥爭的惡意罷免，就是保護言論自由與多元價值，接下來直到7月26日，國民黨的「愛國者行動」將持續深入每一個城鄉角落，號召所有反惡罷的民眾一同站出來、挺身而戰，要用一張張「不同意罷免」的選票，守住民主最後一道防線。

他還說，台灣人民不是政府眼中的「其餘人」，更不是賴清德口中的「雜質」，他呼籲大家7月26日投下不同意罷免，讓台灣繼續往前走。

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