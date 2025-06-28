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    法庭直播修法通過！黃智賢批黃國昌「沒民意基礎」：成一人帝國

    民眾黨立委黃國昌。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌。（資料照）

    2025/06/28 23:47

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍、白2黨近期連手推出許多爭議法案，立法院昨（27日）更三讀通過《法院組織法部分條文修正案》，明定法庭直播規定。對此，媒體人黃智賢批評民眾黨立委黃國昌沒有民意基礎，還直言，「台灣，成了黃國昌一個人的帝國。」

    黃智賢今（28）日於臉書粉專表示，「台灣，已經成為黃國昌一個人的王國。他要台灣長成怎樣，台灣就必須長成怎樣。」黃智賢解釋，黃國昌要求法庭直播，而且可以剪接、重製、變造，更完全除罪化，這恐讓台灣的司法徹底崩解。

    黃智賢認為，法庭審判本就已經是公開審判，但法庭直播卻反將毀滅公開審理的精神，而變成公審甚至歪審司法人員與證人，「還會有證人敢出庭嗎？檢察官跟法官要面對網軍攻擊？」且直播帶還可以被剪接，用AI換聲、改造、惡意流傳、帶風向、施壓司法，司法制度將變成牛肉場，甚至犯罪場。

    黃智賢不滿，台灣必須臣服在黃國昌腳下，他一個人在最後一刻，掏出一個保密的法案，又在三讀時突襲法條，任何法案就成了，公聽會或是委員會討論，甚至人民的意見都是笑話，「只有黃國昌，才有立法的自由。」

    黃智賢提到，全台灣2300萬人，都得服從於黃國昌，隨時高興、隨時丟出來的保密法條，並感嘆，「台灣怎麼會活成這樣？」一個沒有民意基礎，沒有人選出來的立委黃國昌，可以搞出來一條又一條，摧毀台灣的惡法，「黃國昌的黑箱立法過程，完全是帝王式威權的展現。台灣，成了黃國昌一個人的帝國。」

    黃智賢也指出，台灣法官協會、檢察官協會、律師公會等，都反對黃國昌的惡法。此外，英國只有上訴法院和皇家法院直播，且只在檢辯陳述跟宣判時直播；德國只有最高法院宣判時直播；日本則完全不開放審判直播，「而且沒有任何國家，允許法庭內容被惡意剪接變造。」

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