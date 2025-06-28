為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    反制大罷免 雲林藍委丁學忠「反罷免總部」成立

    藍委丁學忠今晚舉辦「反罷免總部」成立大會，邀請朱立倫等人助講。（記者李文德攝）

    藍委丁學忠今晚舉辦「反罷免總部」成立大會，邀請朱立倫等人助講。（記者李文德攝）

    2025/06/28 21:05

    〔記者李文德／雲林報導〕反制大罷免，雲林縣第一選區（海線）國民黨立委丁學忠，今（28日）晚間在虎尾鎮天后宮（二媽廟）前舉辦「挺學忠 反罷免總部」成立大會，國民黨主席朱立倫等藍營人物、民眾黨立委張啟楷出席助講。

    總部成立大會晚間7點起正式登場，立委張啟楷、國民黨主席朱立倫、立委許宇甄、柯志恩、張嘉郡、高金素梅、謝龍介、雲林縣長張麗善依序為丁學忠助講，現場超過2000位支持參與。

    朱立倫說，民進黨去年選輸，經過一年多就要翻桌重選，全台國民黨區域立委都要遭罷，這是違反台灣民主制度的罪人，他更要問賴清德，全世界有執政黨發動罷免在野黨嗎？這是真正要獨裁國家的獨裁者才會做的事情，呼籲全國民眾站出來投「不同意罷免」。

    張麗善說，針對這種無差別、任意罷免行動，對於願意奉獻服務的立委而言，真的沒有任何尊嚴。呼籲執政黨不要濫用權力、濫用罷免權破壞民主機制，影響社會。民主機制還是不能缺少監督力量，一定要踴躍出來投不同意票。

    謝龍介說，現在丁學忠缺三票，「拉票、催票、投票」，大家一定要出門投票，守護丁學忠。

    「憑什麼罷免我」丁學忠說，罷免他竟要動用急難救助的國家第二預備金，利用人民的納稅錢，罷免人民選出來的民意代表，全世界都在看台灣笑話，要大家踴躍出來投票，讓這個大罷免遊戲終止，讓罷免方知道這種方式行不通。

    罷團發言人露西歸表示，對方成立反罷免總部，予以尊重。不過，因為可以看到很明顯的反差，罷團從第一階段連署開始就很難找到地點，更沒有友善店家，直到第三階段才終於有人願意提供現在虎尾的總部。

    露西歸說，反觀對方直接挾這個政黨資源，輕鬆地可以發大量傳單、掛滿旗幟、看板。更何況已經成立多個服務處，還要特別為了反罷免成立總部對抗公民，很明顯感到資源反差。罷團有如「小蝦米對抗大鯨魚」，他是用很龐大資源反制、對付公民，這是令人感到遺憾的地方。

    藍委丁學忠今晚舉辦「反罷免總部」成立大會。（記者李文德攝）

    藍委丁學忠今晚舉辦「反罷免總部」成立大會。（記者李文德攝）

    藍委丁學忠今晚舉辦「反罷免總部」成立大會。（記者李文德攝）

    藍委丁學忠今晚舉辦「反罷免總部」成立大會。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播