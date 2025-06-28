反制大罷免 雲林藍委丁學忠「反罷免總部」成立

藍委丁學忠今晚舉辦「反罷免總部」成立大會，邀請朱立倫等人助講。（記者李文德攝）

2025/06/28 21:05

〔記者李文德／雲林報導〕反制大罷免，雲林縣第一選區（海線）國民黨立委丁學忠，今（28日）晚間在虎尾鎮天后宮（二媽廟）前舉辦「挺學忠 反罷免總部」成立大會，國民黨主席朱立倫等藍營人物、民眾黨立委張啟楷出席助講。

總部成立大會晚間7點起正式登場，立委張啟楷、國民黨主席朱立倫、立委許宇甄、柯志恩、張嘉郡、高金素梅、謝龍介、雲林縣長張麗善依序為丁學忠助講，現場超過2000位支持參與。

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朱立倫說，民進黨去年選輸，經過一年多就要翻桌重選，全台國民黨區域立委都要遭罷，這是違反台灣民主制度的罪人，他更要問賴清德，全世界有執政黨發動罷免在野黨嗎？這是真正要獨裁國家的獨裁者才會做的事情，呼籲全國民眾站出來投「不同意罷免」。

張麗善說，針對這種無差別、任意罷免行動，對於願意奉獻服務的立委而言，真的沒有任何尊嚴。呼籲執政黨不要濫用權力、濫用罷免權破壞民主機制，影響社會。民主機制還是不能缺少監督力量，一定要踴躍出來投不同意票。

謝龍介說，現在丁學忠缺三票，「拉票、催票、投票」，大家一定要出門投票，守護丁學忠。

「憑什麼罷免我」丁學忠說，罷免他竟要動用急難救助的國家第二預備金，利用人民的納稅錢，罷免人民選出來的民意代表，全世界都在看台灣笑話，要大家踴躍出來投票，讓這個大罷免遊戲終止，讓罷免方知道這種方式行不通。

罷團發言人露西歸表示，對方成立反罷免總部，予以尊重。不過，因為可以看到很明顯的反差，罷團從第一階段連署開始就很難找到地點，更沒有友善店家，直到第三階段才終於有人願意提供現在虎尾的總部。

露西歸說，反觀對方直接挾這個政黨資源，輕鬆地可以發大量傳單、掛滿旗幟、看板。更何況已經成立多個服務處，還要特別為了反罷免成立總部對抗公民，很明顯感到資源反差。罷團有如「小蝦米對抗大鯨魚」，他是用很龐大資源反制、對付公民，這是令人感到遺憾的地方。

藍委丁學忠今晚舉辦「反罷免總部」成立大會。（記者李文德攝）

藍委丁學忠今晚舉辦「反罷免總部」成立大會。（記者李文德攝）

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