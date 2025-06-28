11罷團花蓮大會師 !與陳柏惟合體 葉霸老師喊：傅崐萁是大騙子

葉霸老師與陳柏惟相見，兩人互相肯定對方貢獻。（記者王錦義攝）

2025/06/28 20:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁民團今晚舉辦「裁傅自由」聯軍大會師暨市集嘉年華，包括花蓮、雲林、桃園、高雄多達11個罷團參加，現場志工及花蓮人高呼「勇敢花蓮人、守護台灣人，一條心、挺台灣！」展現罷傅氣勢。退休老師「葉霸」葉春蓮說，傅崐萁就是個騙子，不斷騙中央不重視花蓮，交通部長陳世凱都說了，已投入2300億元做交通建設，傅崐萁卻不想聽不面對，這種騙子一定要罷免。

包括花蓮的新世代青年聯盟、洄萊啟程、與台灣東社共組的花蓮重開機、無黨籍議員楊華美的挺美小隊、挺公民DPP小隊、花蓮裁傅自由店家、以及罷免牛喣庭的罷團淘汰牛氓、罷免萬美玲的萬罷了沒啦、罷免丁學忠的雲林拔丁，以及高雄罷韓的Wecare高雄+南罷天志工團、曙光花蓮等11個罷免團體，今天傍晚在花蓮石來運轉廣場大集結，現場還有支持罷免傅崐萁的店家擺攤，吸引民眾用新台幣支持，現場有如嘉年華趴替。

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現場罷免團體一一上台呼口號，罷傅店家們更呼喊「罷免傅崐萁、花蓮大賺錢」，期盼罷傅給花蓮新的未來，反共護台將軍邱衛邦、「台灣鷹爸」退役飛官徐柏岳、立委陳培瑜、台灣第一位女性國際棒球裁判劉柏君也都來站台，現場罷團及支持群眾破500人，高喊「勇敢花蓮人、守護台灣人，一條心、挺台灣」，秀出團結力量大；明天將在花蓮與于北辰將軍開講的陳柏惟，到場與葉霸老師相見歡，陳柏惟說，他在西部努力「東部就拜託葉老師了」！

葉春蓮葉霸老師除了肯定全國罷團的努力，葉霸更說，26日立院交通委員會到花蓮考察，傅崐萁還想跟交通部長吵架，要把「中央不重視地方」的罪名安在本土政黨民進黨頭上，但中央這十年光是交通建設，在花蓮投入2300億元，包括進行中的台9線拓寬、花東鐵路雙軌電氣化等，這叫不照顧花東嗎？傅崐萁失職又失能，他這套對花蓮人連講了20幾年，他還要繼續說，這種大騙子能不罷免嗎？

葉霸老師對著台下參加群眾疾呼，花蓮必須罷免大騙子傅崐萁。（記者花孟璟攝）

葉霸老師對著台下參加群眾疾呼，花蓮必須罷免大騙子傅崐萁。（記者花孟璟攝）

花蓮罷免傅崐萁民團今在花蓮石來運轉廣場集結誓師，民眾台下高舉同意罷免手板。（記者花孟璟攝）

新世代青年聯盟、洄萊啟程、與台灣東社共組的花蓮重開機、無黨籍議員楊華美的挺美小隊、挺公民DPP小隊、花蓮裁傅自由店家、以及罷免牛喣庭的罷團淘汰牛氓、罷免萬美玲的萬罷了沒啦、罷免丁學忠的雲林拔丁，以及高雄罷韓的Wecare高雄+南罷天志工團、曙光花蓮等11個罷免團體，今天在花蓮石來運轉廣場集結。（記者花孟璟攝）

民進黨黨公職的挺公民DPP小隊，今天也參加罷傅民團大會師，包括民進黨議員張美慧、市民代表莊依婕、田珍綺、花蓮市民生里長吳明崇、民進黨組織部主任張志豪都參加。（記者花孟璟攝）

南罷天志工團到花蓮應援罷免傅崐萁活動。（記者花孟璟攝）

11個罷團在花蓮大會師，高呼罷免傅崐萁口號。（記者王錦義攝）

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