備戰災難與戰爭 台中備役役男投入EMT-1救護訓練

替代役備役男實施為期4天的EMT-1初級救護繼續教育訓練，包括面對大量傷患應變。（民政局提供）

2025/06/28 20:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕繼本月初台中市府舉行第1梯次替代役備役役男射擊訓練演訓，實施為期兩天的實彈射擊訓，第2梯次替代役備役男演訓召集在27日完成，共召訓342位備役役男，實施為期4天的EMT-1初級救護繼續教育訓練，課程規劃災防救護、野外醫學及避難維生技能，為未來可能發生的戰爭與災害預做充分準備，強化國家整體緊急救護量能。

民政局副局長彭岑凱表示，保家衛國不是口號，平常演訓非常重要，面對兩岸緊張局勢及各類災害挑戰，必須不斷提升城市防災與應變能力；民政局長吳世瑋也說，此次訓練不僅提升役男自救與助人的實務能力，未來在災害發生時，也能配合各單位運作，成為國家緊急救護的重要支援能量。

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此次EMT-1繼續教育演訓召集，除安排災防救護課程，包括傷患包紮基本救護、大傷與簡易檢傷分類等實務操作，並新增野外醫學避難維生（含避難包及保暖知識） 、簡易繩結野外應用及槓桿介紹、滅火、燒燙傷處理及車內脫困應對等課程，透過強化訓練，讓役男對救災任務具備更深的理解與實務經驗，提升役男在緊急事故應對與協助救援任務上的應變能力，厚植國家災難應變與緊急救護的重要備援力量。

訓練也規劃「全民國防」及「民防與全民防衛」課程，提升役男對國安情勢與災害應變的認識與實務能力，強化全民防衛的韌性力量。

市府今年7月15日將舉辦城鎮韌性（全民防衛動員、防空）演習，納入民防人力，透過兵棋推演與實作驗證，全面提升整體應變能力。演習中，現役及備役替代役男將共同執行救災、救護、防空避難、災民收容與物資調配等任務，建構堅實的災防與動員輔助人力。

替代役備役男實施為期4天的EMT-1初級救護繼續教育訓練，包括對傷者患部異物固定演練。（民政局提供）

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