羅智強「惡罷退散」藍白合助講 罷團自行車遶境「踩」出民主每一步

「惡罷退散平安大會」第18場宣講，在台北市大安區登場。（記者董冠怡攝）

2025/06/28 20:14

〔記者董冠怡／台北報導〕「惡罷退散平安大會」第18場宣講，今天在台北市大安區登場，民眾黨籍前立委蔡壁如、歷史哥李易修主持，多名藍營議員及白營議員張志豪、市長蔣萬安輪番助講，力挺羅智強。罷免團體「大安強強滾」則主打親民、戶外路線，身穿背心騎乘自行車繞行大安區邊界遊行，「踩」出民主的每一步，提高能見度。

「惡罷退散平安大會」是蔡壁如、李易修共同主持的節目，今天與會者包含市長蔣萬安、國民黨秘書長黃健庭、藍委謝龍介、新黨議員侯漢廷、民眾黨議員張志豪，以及國民黨議員楊植斗、柳采葳、張斯綱、徐弘庭等人，現場約有400人，放眼望去多為中老年人。

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蔣萬安助講提到，民進黨選輸不服氣，無所不用其極地大罷免，試圖消滅在野黨，國民黨現在非常低迷，726是生死存亡的關鍵時刻，國民黨沒有資源也無掌握媒體、網路，唯一有的是手中的選票，這一票代表3個對抗、3個守住，對抗民進黨的司法追殺、網路霸凌、警察國家；守住人民在國會的監督力量、台灣民主自由、熱愛的中華民國。

羅智強認為，現階段最重要的就是催出投票率，若支持者投票不夠踴躍，以目前狀況來看，他非常危險，目前採取白天掃公園、市場、站街口，晚上追垃圾車的方式，盡可能擴大接觸選民，逐一解說罷免規則與投票重要性，否則在現行罷免門檻低的規則下，不投票，羅智強就會被罷免。

「大安強強滾」今天從公館台大出發，騎自行車繞行大安邊境一圈，吸引更多民眾投入罷免行動，同時宣傳726出門投下同意罷免票。罷團說，大安區屬於地理位置集中的都會型區域，選擇自行車，一方面是容易接近選民及可快速看見罷團志工的存在，另一方面則是羅智強很喜歡散步，加上民主是靠著人民一步一腳印「踩」出來，所以用腳踏車象徵「踩出民主的每一步，對抗他屈服的散步行為」。

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