藍委酸中國密謀撞蕭美琴失敗「有點遜」 何欣純轟：台灣人怎能忍受

何欣純說，台灣人怎麼能忍受藍委如此侮辱台灣的副元首？藍白立委在立院毀憲亂政，一定要大罷免大成功，汰除不適任立委。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/28 19:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免進入第三階段投票程序，台中市北屯區議員曾朝榮今天傍晚舉行「罷免護台．同意是愛」民主宣講，立委何欣純說，副總統蕭美琴今年3月到捷克訪問，藍委廖先翔近日竟揶揄中國密謀衝撞蕭美琴座車失敗「有點遜欸！」也被名導王小棣批評這是什麼樣的價值觀。台灣人怎麼能忍受如此侮辱台灣的副元首？藍白立委在立法院毀憲亂政，一定要大罷免大成功，汰除不適任立委。

何欣純呼籲投票同意罷免，「讓台灣有希望、讓台灣贏，就從台中開始」，台中是重中之重。

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對於昨天中五罷團遭到藍委支持者暴力攻擊，到場宣講的政治評論員許維智支援15個秘錄器給中四、中五、中六罷團志工，保護自己，保護民主歷程。

民主宣講包括何欣純、行政院中辦執行長莊競程、議員曾朝榮，以及中五罷團「斷健行動」發言人台灣衣美局、以及政治評論員許維智、范世平等人都來宣講，號召更多人出來投下同意罷免票。

許維智支援15個秘錄器給中四、中五、中六罷團志工，保護自己，保護民主歷程。（記者蔡淑媛攝）

何欣純呼籲投票同意罷免，「讓台灣有希望、讓台灣贏，就從台中開始」，台中是重中之重。（記者蔡淑媛攝）

莊競程呼籲投下同意罷免票。（記者蔡淑媛攝）

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