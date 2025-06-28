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    藍委稱蕭美琴險遭衝撞是假新聞！捷克媒體「iROZHLAS」公信力曝光

    蕭美琴去年3月訪問捷克遭中國駐外武官跟蹤。（資料照）

    蕭美琴去年3月訪問捷克遭中國駐外武官跟蹤。（資料照）

    2025/06/28 19:14

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕捷克情報局日前證實，蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克，中國駐捷克使館人員對其跟監、情蒐，甚至企圖駕車衝撞，嚴重威脅蕭美琴及隨行人員人身安全。沒想到，國民黨立委廖先翔卻嘲諷稱報導此事的媒體為假新聞。實際上，該媒體《iROZHLAS》隸屬捷克公共廣播（Český rozhlas）旗下，與公共電視「ČT24」並列為捷克最受信任的新聞來源之一。

    根據「新聞倫理網絡（Ethical Journalism Network）」、「路透新聞研究所（Reuters Institute）」等機構調查，75%到80%的捷克民眾信任公共廣播，而 《iROZHLAS》作為其網路新聞平台，享有同樣信譽。

    此外，《iROZHLAS》的記者團隊屢次因創新及深度報導獲得獎項，例如在「開放社會基金會（Open Society Fund）」頒發的獎項中，就因「公開世紀變遷的死亡原因資料」呈現方式獲獎。如果想深入瞭解捷克目前政治、社會議題，《iROZHLAS》是一個被大力推薦的可靠資訊來源，其新聞專業能力與國際獎項肯定，也進一步證明其公信力。

    《iROZHLAS》日前報導蕭美琴去年出訪捷克，中國駐捷克使館人員對其跟監、情蒐，甚至企圖駕車衝撞一事，除了我國媒體之外，英國媒體《路透》、日本媒體《NHK》等也紛紛引述報導。沒想到，廖先翔在網路節目戲謔表示中國密謀衝撞失敗「有點遜欸！」在被網友罵翻後，廖先翔甚至發文指相關新聞是「出口轉內銷的新聞」，並且嘲諷網友「原來假新聞真的有死忠的受眾！」

    目前廖先翔最新臉書貼文也遭網友灌爆，網友紛紛留言表示：「台灣副總統在國外差點出車禍，還可以這樣幸災樂禍，在國外就是代表我們國，家人在外被欺負，還揶揄？」、「你要不要乾脆說捷克媒體跟軍情局是民進黨開的？」、「但蕭副總統在國外就是代表我國！欺負她等於欺負我們國家！」、「一定要罷免你，爛立委。」

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