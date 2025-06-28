同意票495票未達門檻 新北市新海里長宋靜庭罷免案不通過

新海里長宋靜庭罷免案今日舉行投票，同意票數未達門檻，罷免未通過。（翻攝新北市選委會公告）

2025/06/28 18:28

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（板殯）原地重建或遷建意見分歧，新海里長宋靜庭連署市民提議重建後，民政局提出重建方案，反對民眾質疑方案實為「擴建」，因此連署罷免宋靜庭，今（28日）舉行投票，同意票495票，不同意票342票，同意票未達原選舉區選舉人總數4分之1以上，罷免未通過。

宋靜庭受訪表示，尊重民主時代的罷免制度，但過程就是場鬧劇，她對於板殯立場重未改變，卻刻意被操作，使其他人誤解。

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對於板殯立場，宋靜庭指出，她從未反對板殯遷建、從未要求市府擴建板殯，針對既有設施提出「重建」的建議與「擴建」不同，重建的前提是在市府無法承諾遷移的狀況下，要求改善殯葬設施使用規範，殯葬設施必須退讓出里民住宅區，送葬隊伍不得再進入住宅區。

針對投票結果，宋靜庭認為，整個過程是場鬧劇，里民對此感到憤怒，她對殯儀館立場始終不變，卻遭有心人操作使其他人誤解，許多造謠、抹黑、無中生有，不是民主時代該有的東西，且此案牽動國家資源，光開票就要動用幾十名公務人員，大家繃緊神經生怕她遭到罷免，她只能堅持做好工作、告訴里民自己會順從民意，若大家認為她該「下課」就下課，她不會因為不做里長而失去什麼，但身為里長，要為里民堅持該做的事。

宋靜庭說，殯儀館影響在地居民已經約40年，明知無人敢碰這項議題，但難道她要持續看者里民受苦、夜夜都被誦經、引魂聲干擾嗎？回饋金發放根本不能彌補里民所受的傷害，但可以讓里民感受到自己「有被看見」，且她要追求的是里民生活品質，而非回饋金多寡，因為回饋金遭受其他里長攻擊，讓她難以理解。

宋靜庭表示，上任至今，她推動殯儀館周邊人行道修整，感受就差很多，她要求市長侯友宜告訴新海里，殯儀館究竟能否搬遷，不能搬遷就要說明解決方法，2023年行動治理提案後，她堅持不解列此案，就是希望被侯友宜看見，新海里要的只是新北市民該有的生活權利。

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