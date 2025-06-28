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    蔣萬安推薦語音登宣傳車放送 徐巧芯：沒有行政不中立問題

    藍委徐巧芯與台北市長蔣萬安在「西村拾憶站」 揭幕式暨公益園遊會活動同台，過程中蔣萬安移位與徐巧芯交頭接耳。（記者董冠怡攝）

    藍委徐巧芯與台北市長蔣萬安在「西村拾憶站」 揭幕式暨公益園遊會活動同台，過程中蔣萬安移位與徐巧芯交頭接耳。（記者董冠怡攝）

    2025/06/28 18:21

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市國民黨立法委員徐巧芯今天出席「西村拾憶站」揭幕式暨公益園遊會前受訪，被問到之前傳出希望市長蔣萬安藉由錄音方式，大街小巷播送宣傳反惡罷，以及距離投票倒數不到30天，如何打「萬安牌」？徐巧芯說，確實有拿到蔣萬安的推薦語音，也在不影響民眾生活作息下，以宣傳車播出與市府合作的政績與反罷免，沒有行政不中立的問題。

    徐巧芯指出，確實有拿到蔣萬安提供的推薦語音，地方上的宣傳車也已啟動，但過程中聲音不會開很大，避免影響民眾生活作息，但仍可聽到市長的聲音，了解藍委們與市府共同推動許多建設，以及市長為何肯定她們的努力，也會有許多跟蔣同台的場合，例如今天在西村里的活動，讓民眾知道不論是蔣萬安或是她，對市民的付出。

    徐巧芯預告，6月29日下午3點於西村區民活動中心舉辦問政說明會（政策宣講會），前市長郝龍斌、蔣萬安、議長戴錫欽和立委陳玉珍受邀助講，告訴市民哪些通過的重要法案、議案，能讓市民生活變得更好，如果藍委被罷免，這些權利、福利可能會被沒收，因此反對罷免一票很重要。

    她也提到，投票日期確定後，藍軍、反罷免方士氣明顯抬升，倒吃甘蔗越吃越甜，當所有重要人物開始齊聚發言，傳達惡罷不公不義、罷免理由不具正當性，相信民眾的眼睛是雪亮的，過程中會有越來越多人集結，團結國民黨的氣勢，「大惡罷、大失敗」。

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